أماديوس: نقدم خدمات لنحو 500 ألف شركة سفر و160 شركة طيران

دعاء محمودقال خالد جاد، رئيس شركة أماديوس مصر، إن أماديوس تعتمد فى خدماتها على تقديم حلول ذكية لتيسير خدمات السياحة والطيران بشكل فعال وموفر للجهد والتكلفة، والتى تعود بالنفع فى النهاية على المستخدم، وتدعم تطوير خدمات السوق الضخمة، وبالتالى يسهم فى تنمية عجلة الاقتصاد فى هذا القطاع المؤثر على تن

دعاء محمود

قال خالد جاد، رئيس شركة أماديوس مصر، إن أماديوس تعتمد فى خدماتها على تقديم حلول ذكية لتيسير خدمات السياحة والطيران بشكل فعال وموفر للجهد والتكلفة، والتى تعود بالنفع فى النهاية على المستخدم، وتدعم تطوير خدمات السوق الضخمة، وبالتالى يسهم فى تنمية عجلة الاقتصاد فى هذا القطاع المؤثر على تنمية السوق المحلية.

وأضاف أن الشركة متخصصة فى برامج الحجوزات الخاصة بالطيران والسياحة والسفر، والتى تقدم خدماتها لأكثر من 500 ألف شركة سفر و 160 شركة طيران من شركات الخطوط الجوية الرائد في العالم.

وأضاف جاد أن الشركة تقدم نظاما فريدا من نوعه ليس له منافس فى الأسواق العالمية، وتعتمد فيه استخدام نظام أماديوس للتجارة الإلكترونية، وذلك لتغطية أكثر من 110 أسواق محليا وعالميا، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، استطاعت أماديوس أن تتسيد عالم السفر، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير لايجاد حلول تدفع الأعمال للنمو والتطوير.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال السنوى الذى أقامته شركة أماديوس بفندق هيلتون هليوبوليس لتكريم شركائها فى هذا القطاع الهام وبحضور تجاوز الـ 700 شخصية من قيادات القطاع، إضافة إلى الإعلان عن توقيع أماديوس مع “فاميلى تورز”، اليوم الأربعاء، والتي تعد من كبرى وكالات السياحة والسفر بالإسكندرية، وبالإضافة إلى التوقيع مع شركة A Travel وهي الشركة الرائدة في السياحة والسفر بالإسكندرية أيضا، جدير بالذكر ان أماديوس تحتل المركز الأول فى سوق السياحة والسفر المصرى، بالإضافة إلى استحواذها على نسبة تسويقية عالمية تقدر بـ44%.

أشار جاد أن الشركة تعتبر هى مقدم الخدمة الرئيسى والاختيار الأول لمعظم وكالات السفر والطيران فى العالم، حيث يتم حجز تذاكر السفر والطيران باستخدام نظام أماديوس العالمي، وذلك من خلال شركات النقل التي وقعت اتفاقيات محتوى مع شركة أماديوس العالمية.