أماديوس توقع اتفاقية شراكة مع 15 شركة طيران

المال - خاص وقعت اليوم الثلاثاء، 15 شركة طيران من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتفاقية استراتيجية مع شركة "أماديوس" لتقديم خدمات توزيع المحتوى، وذلك تحت إشراف الجمعية العربية للنقل الجوي (آكو). يذكر أن شركات الطيران المشاركة في الاتفاقية قد ساهمت في نقل 110 ملايين مسافر خلال عام 2016، وم

المال – خاص

وقعت اليوم الثلاثاء، 15 شركة طيران من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتفاقية استراتيجية مع شركة “أماديوس” لتقديم خدمات توزيع المحتوى، وذلك تحت إشراف الجمعية العربية للنقل الجوي (آكو).

يذكر أن شركات الطيران المشاركة في الاتفاقية قد ساهمت في نقل 110 ملايين مسافر خلال عام 2016، ومن المتوقع أن تساهم في خدمة أكثر من مليار مسافر خلال فترة الاتفافية التي ستمتد لـ10 سنوات. وتأتي هذه الاتفافية بعد نسخة سابقة منها تم توقيعها في عام 2008 وضمت 13 شركة طيران تابعة للجمعية العربية للنقل الجوي.

وستساهم هذه الاتفاقية بتعزيز الشراكة بين شركات الطيران المنطوية تحت الجمعية العربية للنقل الجوي بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات التي تقدمها والبنية التحتية التقنية المستخدمة فيها، إلى جانب دعم خدمات توزيع المحتوى في المستقبل. وستعمل شركات الطيران التابعة للجمعية نحو تطوير وزيادة فرص الاستفادة من شبكات وكلاء السفر التابعة لـ”أماديوس”، بما في ذلك تعزيز قدرات التسويق والبيع بالتجزئة.

بعناية وفقاً لقدرتها على دعم الاحتياجات طويلة الأمد لشركات الطيران التابعة لها.

من جانبه، علق عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للجمعية العربية للنقل الجوي قائلاً: “تمثل هذه الاتفاقية طويلة الأمد نقطة تحول لشركات الطيران التابعة للجمعية العربية للنقل الجوي، حيث تضعهم في اتصال مباشر مع شريك تكنولوجي متخصص يساهم بدعم خططهم الاستراتيجية وتوسعة آفاق أعمالهم. ستؤمن هذه الاتفاقية أساساً صلباً لأعضاء الجمعية لمواصلة الابتكار، ونحن واثقون من اتساع قاعدة شركات الطيران التي ستشارك في هذه الاتفاقية في المستقبل القريب.”

وبدورها، قالت جوليا ساتل، نائب الرئيس الأول لحلول الطيران في “أماديوس”: “نحن فخورون لنجاحا في تعميق شراكتنا مع الجمعية العربية للنقل الجوي وشركات الطيران الأعضاء فيها. لقد ساهم تركيز ’أماديوس‘ على الابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى نهج الشراكة الذي تتبعه، والذي يتماشى مع متطلبات شركات الطيران، باختيارنا لتقديم خدمات التوزيع ضمن هذه الاتفاقية. كما يأتي نيل ’أماديوس‘ لشهادة الاعتماد لأنظمة التوزيع من ’آياتا‘ مؤخراً تأكيداً على التزامنا بمعايير (IATA One Order) العالمية.”

ومن ناحية أخرى، علق ماهر قوبعة، نائب الرئيس التنفيذي، ومدير مجموعة شركات الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا في “أماديوس”: “شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط نمواً كبيراً خلال العقد الماضي، حيث صُنفت من ضمن الأنجح في هذا القطاع. وبدورها، ستساهم هذه الاتفاقية بتعزيز نجاحات هذه الشركات سواء كان تركيزها على تزويد المسافرين بمنتج متميز، أو الاستفادة من المنطقة كمركز ربط بين قارتي آسيا وأوروبا، أو اتباع نهج الشراكة، فإن شركات الطيران ترى القيمة في استراتيجية التوزيع الشامل. نحن نتطلع إلى العمل مع الجمعية العربية للنقل الجوي وأعضائها من شركات الطيران لتحقيق أفضل دعم لنموهم وتحقيق قيمة مستمرة.”

يذكر أن اتفاقية الشراكة التي وقعتها “أماديوس” مع شركات الطيران الـ15 مفتوحة للمزيد من الشركات الراغبة بالانضمام في المستقبل.

