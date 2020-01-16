أليو بادجي: أعلم حجم الأهلي.. وأتمنى تحقيق إفريقيا (فيديو)

عبر المهاجم السنغالي، أليو بادجي، لاعب الأهلي المنضم حديثًا إلى صفوف القلعة الحمراء، عن سعادته بوصوله إلى مصر، من أجل بدء مشواره مع صاحب البطولات الأكثر في القارة الإفريقية، بعد نجاح التوقيع معه خلال موسم الانتقالات الشتوية.

وأنهى أمير توفيق، مدير ملف التعاقدات داخل النادي الأهلي، إجراءات التوقيع مع المهاجم السنغالي أليو بادجي، لاعب فريق رابيد فيينا، على عقود انضمامه للقلعة الحمراء، خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالى.

وأعلن أمير توفيق، التوصل لاتفاق نهائي بشأن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

وقال أليو بادجي خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر: «أنا في الطريق للانضمام لهذا النادي العريق والرائع، أنا في غاية السعادة للانضمام إلى عائلتكم».

وأضاف: «أتمنى النجاح لي ولكم وأن نحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا، أنا عائد لقارتي وأعلم حجم الأهلي داخل القارة، وواثق أنني سأتطور وأكتسب الكثير في هذا النادي العريق».

وواصل بادجي حديثه: «أعلم حجم الضغوطات في الأهلي لكن علي أن أتحلى دائما بالإيجابية، وبذل أقصى ما أملك من الجهد والعرق، أحيانا تصيب وأحيانا تخطي لكن المهم أن تظل تحاول بأقصى ما لديك لتنجح».

واختتم لاعب الأهلي الجديد رسالته: «لدي بعض المعلومات عن الأهلي وأهميته الكبيرة داخل إفريقيا فهو الأكثر حصولا على دوري أبطال إفريقيا، أظن أكثر من 6 مرات، متأكد أنها خطوة مهمة للغاية في مسيرتي الاحترافية»