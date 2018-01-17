أليانس بيرنستين تبحث فرص الاستثمار بمدينة الإنتاج الإعلامي

أسامة هيكل يستقبل محافظ الشركة العالمية بحضور ممثل عن المجموعة المالية “هيرميس”

رئيس المدينة: خطة مستقبلية لزيادة عدد الإستديوهات إلي 85.. وتدشين “ميجا ستديو”

مصطفى طلعت

استقبل أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي سلافا بريسوف مدير محافظ شركة أليانس بيرنستين الأمريكية لإدارة الاستثمارات العالمية، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية بالمدينة، وذلك بحضور لارا أبو الدهب عن المجموعة المالية هيرميس مصر.

يشار إلى أن “أليانس بيرنستين” تعد كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم الخطط الاستثمارية للشركات والمؤسسات الكبري في جميع أنحاء العالم.

وأعرب أسامة هيكل عن ترحيبه بهذه الزيارة والتي تاتي في فترة غاية في الاهمية لنقل الصورة الحقيقية لمصر لدي المؤسسات الاقتصادية المالية الدولية وخاصة مع حالة الاستقرار السياسي التي تنعم بها البلاد حالياً وانعكاس ذلك علي كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك وفق بيان وصل “المال” نسخة منه.

وأطلع هيكل الضيف علي إمكانيات المدينة العلمية والتكنولوجية وأهم الانشطة الاساسية بها والمتمثلة أولا في عدد الاستديوهات المجهزة باحدث الوسائل التقنية والتي وصل عددها الي 79 استديو يبث منها أشهر القنوات الفضائية المصرية والعربية عبر النايل سات الي جانب وجود أحدث استديو في العالم في استخدام تطبيقات التسجيل الصوتي وهو إستديو الدولبي اتموس، موضحاً أن هناك خططاً مستقبلية لزيادة عدد الإستديوهات لتصل الي 85 إستديو في المرحلة القادمة وكذلك إنشاء إستديو بمساحة كبيرة لإنتاج البرامج الجماهيرية الضخمة “ميجا استديو”.

وتابع: “مدينة الإنتاج تضم نشاطاً تعليمياً متمثل في الإكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام والتي تضم 3 كليات ( إعلام / هندسة / إدارة اعمال ) والتي تعد من أهم الاكاديميات في مصر في مجال الدراسات الإعلامية ، واضافة هيكل أن المدينة تضم مناطق تصوير مفتوحة هي الاشهر في مصر لتصوير الافلام والاعمال الدرامية لما تتمتع به من اقصي درجات الامن خلال التصوير وكذلك تنوع مناطق التصوير بها وهذا ما يميزها عن أي منطقة تصوير اخري خارج المدينة وتعمل المدينة علي تطويرها بصورة منتظمة”.

وحول المنطقة الترفيهية الماجيك لاند اكد رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أنه جارٍ حالياً العمل علي إعادة تشغلها مرة أخري بعد فترة توقف دامت اكثر من 6 سنوات.

وفي ختام الزياردة قام بريسوف ولارا أبو الدهب بعمل جولة تفقدية بالمدينة لزيارة عدد من الاستديوهات والتعرف على ما تضمه من الامكانيات التكنولوجية والفنية للوقف على اهم مجالات الاستثمارات المستقبلية بها، في الوقت الذي أكد فيه بريسوف أن المدينة تشهد فرصا استثمارية كبيرة وواعدة.