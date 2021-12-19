«أليانز»: 557 مليون شخص عملوا من المنزل بسبب «كورونا» في الربع الثاني لـ 2020

طرحت شركة أليانز للتأمين العالمية مجموعة من المعايير العالمية الدنيا فى شهر أغسطس الماضى لطرق عملها الجديدة (WOW) المطبقة على مجموعة شركاتها على مستوى المجموعة، وكشفت أنه قد أصبحت المرونة والتعاون والمرونة اللبنات الأساسية للمعايير الجديدة التي تدور حول خمس نقاط عمل رئيسية وهى العمل المرن والسفر المنخفض ، والأدوات الرقمية، والصحة والرفاهية، والتعلم مدى الحياة، والتنظيم والثقافة.

أليانز تضع نموذج عمل جديد ما بعد كورونا

وأكدت أليانز أنه في عام 2020، دفعنا فيروس كورونا إلى نوع من العزلة كان له تأثير هائل على الصحة العقلية والجسدية، رغم أن منحنى التعلم كان حادًا، فقد أثبتنا قدرتنا على التكيف تمامًا، لافتة إلى أنه أبطأ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19 العديد من مجالات حياتنا وكذلك الاقتصاد العالمي، لكنه عجل بجوانب أخرى، مثل الرقمنة، كما أنها تهدف إلى تغيير عالم العمل.

وأكدت المجموعة أن من آثار الوباء تجربة اجتماعية واسعة النطاق في العمل من المنزل (WFH) بحسب التقديرات التى قدمتها VoxEU باستخدام بيانات مسح الأسر المعيشية لـ 31 دولة للربع الثاني من عام 2020، عمل 557 مليون عامل من المنزل ، وهو ما يمثل 17.4 في المائة من العمالة في العالم، اجتذب هذا التحول الزلزالي في ترتيبات العمل الكثير من الآراء حول WFH.

تغير طبيعة العمل الجديدة بعد 2020

ومع ذلك، وبغض النظر عن كثرة الآراء المتعلقة بالعمل من المنزل، كان على الموظفين والشركات جعل العمل من المنزل يعمل على الفور تقريبًا، مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وموجات الوباء الجديدة، بدأت الشركات جنبًا إلى جنب مع موظفيها، في تشكيل مستقبل الحياة العملية الذي يتجاوز مجرد العمل عن بُعد، من ينظر إلى طبيعة العمل نفسه.

بدأ العمل على نطاق واسع من المنزل كإجراء طارئ تحول ببطء إلى نموذج استمرت الشركات في التطور مع استمرار الوباء، بعد فترة وجيزة من التحول إلى العمل من المنزل،وضعت المجموعة أسس نموذج العمل الجديد (NWM) ، مع مهمة إنشاء مخطط لمستقبل العمل في المجموعة وفي نفس الوقت تسريع تحولها، في أغسطس 2021، بعد إدخال النموذج العالمى الجديد في عام 2020، اتخذت الشركة خطوة أخرى في تطور نموذج العمل وطرح مجموعة من المعايير العالمية الدنيا لطرق العمل الجديدة (WOW) المطبقة على مجموعة شركات المجموعة على مستوى المجموعة.

وأصبحت المرونة والتعاون اللبنات الأساسية لمعايير المجموعة الجديدة التي تدور حول خمس نقاط عمل رئيسية: 1) العمل المرن وتقليل السفر ؛ 2) الأدوات الرقمية. 3) الصحة والرفاهية ؛ 4) التعلم مدى الحياة ؛ 5) التنظيم والثقافة.