«أليانز» و«AIG» صاحبتا الحصتين الكبريين من مجمعة التأمين على السفر (تفاصيل)

بيّنت هيئة الرقابة المالية أن شركة أليانز للتأمين – مصر، هي صاحبة الحصة الأكبر في مجمعة التأمين على السفر بنسبة 16.8% تقريبًا، من إجمالي الشركات المساهمة بالمجمعة، بينما تحتل GIG إيجيبت للتأمين، المرتبة الثانية بنسبة 13.3% تقريبًا.

وكانت “هيئة الرقابة المالية” برئاسة الدكتور محمد فريد، قد قررت تعديل حصص شركات التأمين وأعضاء المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج (وثيقة تأمين رعاية السفر) بالقرار رقم 3007 لسنة 2023، تعديلًا للقرار رقم 1660 لسنة 2021.

وجاء القرار ببيان توزيع حصص شركات التأمين أعضاء المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، في حين أن الشركتان صاحبتا النسبة الأعلى بعد “أليانز” و GIG، هما “أورينت للتأمين التكافلي – مصر” و”مصر للتأمين”، اللتان تستحوذان على 8.8% تقريبًا من حصص المجمعة.

وتستحوذ شركة الدلتا للتأمين على نسبة 7% تقريبًا من حصص المجمعة، في حين اقتنصت “وثاق للتأمين التكافلي – مصر” بنسبة 5.5% من النسب.

واقتنصت شركة الوطنية للتأمين على 5.1% من حصص المجمعة، بينما تستحوذ شركة GIG للتأمين – مصر، على 4.2% تقريبًا من حصص المجمعة، و4.1% تقريبًا لـ”بيت التأمين المصري السعودي”.

واستحوذت شركة المصرية للتأمين التكافلي – مسئوليات وممتلكات، على 4% تقريبًا من إجمالي الحصص، بينما 2.2% تقريبًا لـ”رويال للتأمين”، وما يقرب من 2.1% لـ”قناة السويس للتأمين”.

وتشارك بنسبة 4% من إجمالي حصص المجمعة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، ومثلها لكل شركة من كيانات “المهندس للتأمين” و”مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات ومسئوليات” و”طوكيو مارين مصر جنرال تكافل” و”أروب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات – مصر” و”إسكان للتأمين” و”أكسا للتأمين” و”ثروة للتأمين – مصر” و”مدى مصر”.

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