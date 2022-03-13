أليانز وتويوتا ينظمان ماراثون فى كايرو فستيفال لدعم مؤسسة بهية

نظمت مجموعة شركات أليانز للتأمين – مصر ومجموعة شركات تويوتا إيجيبت احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، إذ استضاف مشروع “كايرو فستيفال سيتي”، التابع لـ”مجموعة الفطيم العقارية”، فعاليات ماراثون “RUN FOR A CURE”، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات” و”Ignite Egypt”، وأقيم الماراثون بهدف توعية المرأة بالكشف المبكر للسرطان ولدعم الجهود المبذولة لعلاج المرضى من السيدات، حيث سيتم تخصيص جميع عائدات فعاليات الماراثون لدعم مؤسسه بهية. هذا وقد استغرق الماراثون حوالي ساعتين، للمنافسة على الجري لمسافة تراوحت بين 2-8 كيلومترات.

أليانز للتأمين تدعم دور المرأة المصرية

وقال مينا عبد الشهيد، الرئيس التنفيذي لقطاعات إدارة السوق لـ “مجموعة شركات أليانز– مصر” أن هذه المبادرة البناءة التي تهتم بصحة المرأة المصرية، أنه بدعم المرأة ترقى الأمم ، مشيرا إلى دور مؤسسة بهية الهام والمحوري في تعزيز صحة المرأة وإنقاذ حياة مئات السيدات.

وأضاف عبد الشهيد أن مشاركة شركته فى الماراثون تأتى فى إطار استراتيجيتها للاستثمار في المجتمع من خلال دعم المرأة المصرية ورفع الوعي بدورها في التنمية المجتمعية؛ الأمر الذي ينعكس في نسبة المرأة من القوى العاملة داخل أليانز بمصر التي تصل إلى ما يقارب 51%، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لتمكين دور المرأة في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أهميتها وتأثيرها في المجتمع، كذلك نهتم في أليانز بمصر بالحفاظ على الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.

مجموعة الفطيم تستضيف الماراثون

وأكد المهندس أشرف عز الدين – العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، أن استضافة شركته لهذا الماراثون يعتبر حدثا مميزا ، لافتا إلى سعى شركته دائمًا لتوظيف إمكاناتها للإسهام في تحقيق أهداف نبيلة تمس المجتمع ككل، وللوفاء بدورها في المسؤولية المجتمعية التي تضعها المجموعة على رأس أولويات استراتيجيتها بشكل عام، كما تحرص كل الحرص على تكريم المرأة، تقديرًا لأبعاد مكانتها الاقتصادية والاجتماعية ودورها المؤثر في المجتمع. ماراثون دعم المرأة

وأضاف عز الدين هذه المبادرة تدعم الجهود المبذولة في تقديم العلاج المجاني لمريضات سرطان الثدي، وللترويج للحفاظ على الصحة وتحسين جودة الحياة بشكل عام وممارسة الرياضة بشكل خاص..

ومن جانبها، أكدت ليلي سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية وحفيدة السيدة بهية وهبة، على الدور الفعال لكل من “مجموعة الفطيم العقارية”، و”Ignite Egypt”، ومجموعة شركات أليانز للتأمين – مصر ومجموعة شركات تويوتا إيجيبت في تنظيم حدث رياضي يدعم المؤسسة.

وأوضحت أن هذا التكاتف بين كل الأطراف القائمين على الحدث وكذلك المشاركين فيه سيمكن مؤسسة بهية من الاستمرار في علاج المزيد من مريضات السرطان، ومساعدة المزيد من السيدات في الكشف المبكر على المرض.

وبدورها كشفت دينا شعبان – مديرة اللياقة والفعاليات في “Ignite Egypt” أن مهمتها الأساسية في “Ignite Egypt” هي السعى دائمًا لبث روح الحماسة بين الأفراد لتغيير أنماط حياتهم والاهتمام بتعزيز اللياقة البدنية والترويج للعادات الصحية، لافتة إلى طموحها للتمكن من تحفيز المشاركين في الماراثون على اختيار أسلوب معيشي صحي، إذ نركض معًا احتفالًا بالمرأة في يومها العالمي ولدعم السيدات في الاكتشاف المبكر للسرطان والعلاج منه.

تويوتا تحرص على الوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية

ومن جانبه أكد أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “تويوتا إيجيبت”، على الأهمية التي توليها “مجموعة تويوتا ايجيبت” للمشاركة في مثل هذه الفعاليات، بهدف مساندة مؤسسة بهية في متابعة مسيرتها الناجحة في علاج الآلاف من السيدات بالمجان؛ معربا عن حرص شركته الدائم على الوفاء بمسؤوليتها تجاه المجتمع، ووضعها على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بالحرص على التأثير الإيجابي في المجتمع.

وأضاف منصف أن مشاركة شركته فى الماراثون يأتى في إطار دعم الجهود المبذولة للمؤسسة لتوفير الدعم المادي والنفسي لمحاربات سرطان الثدي، هذا بالإضافة إلى دعم المرأة المصرية بشكل عام لما تقوم به من دور مؤثر في بناء الأسرة والمجتمع.

جدير بالذكر أن مشروع “كايرو فستيفال سيتي”، التابع لـ”مجموعة الفطيم العقارية”، استضاف فعاليات ماراثون RUN FOR A HEART، بالتعاون مع “Ignite Egypt” و”مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب” و”مجموعة شركات أليانز للتأمين -مصر” نهاية العام الماضي، حيث استهدف الماراثون التوعية بأمراض القلب للأطفال، ودعم الجهود الخيرية لعلاج مرضى القلب والأوعية الدموية مجانًا .