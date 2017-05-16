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أليانز للتأمين وبنك مصر يحتفلان بـ15 عاماً من الشراكة

الشاذلى جمعةاحتفالا بمرور 15 عاماً على التحالف بين شركتى "أليانز" للتأمين وبنك مصر، فى مجال التأمين البنكى وتسويق منتجات الشركة لدى فروع البنك، حيث تم أثناء الاحتفال تكريم العاملين الذين أسهموا في نجاح هذه الشراكة المميزة.قال أنطوان عيسى رئيس مجلس إدارة شركة "أليانز – مصر" للتأمين، إن شرك
16 مايو، 2017 16 مايو، 2017

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الشاذلى جمعة

احتفالا بمرور 15 عاماً على التحالف بين شركتى “أليانز” للتأمين وبنك مصر، فى مجال التأمين البنكى وتسويق منتجات الشركة لدى فروع البنك، حيث تم أثناء الاحتفال تكريم العاملين الذين أسهموا في نجاح هذه الشراكة المميزة.

قال أنطوان عيسى رئيس مجلس إدارة شركة “أليانز – مصر” للتأمين، إن شركته تعتز بتلك العلاقة وتسعى لتدعيمها واستمرارها لسنوات عديدة، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لنجاح تلك العلاقة هو الإرادة المشتركة لكلا المؤسستين في خدمة مميزة للعملاء وتقديم حلول تأمينية متنوعة تتناسب مع كل الفئات والاحتياجات.

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