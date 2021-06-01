أليانز للتأمين : عودة الأقساط العالمية إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا نهاية 2021

وتوقعت مجموعة أليانز للتأمين أيضًا أن يكون التعافي أبطأ مما هو عليه في بقية العالم، بينما من المتوقع أن يعود مستوى الأقساط العالمية إلى مستويات .

سجلت أوروبا الغربية أكبر انخفاض في أقساط التأمين على مستوى العالم في عام 2020 ، حيث انخفضت بنسبة 5.1٪، بينما تمكن نشاط العقارات للتو من الاحتفاظ بنمو (+ 0.5٪) ، انخفضت إيرادات تأمينات الحياة بنسبة 7.8٪، وذلك وفقا لتقرير مجموعة أليانز للتأمين عن صناعة التأمين العالمية فى 2020 وتوقعات العام الجارى 2021 ، وبلغ إجمالي دخل الأقساط 1062 مليار يورو ، بانخفاض أقل بقليل من 60 مليار يورو عن العام السابق.

تسارع نمو الأقساط فى أوروبا

وتوقعت مجموعة أليانز للتأمين أيضًا أن يكون التعافي أبطأ مما هو عليه في بقية العالم، بينما من المتوقع أن يعود مستوى الأقساط العالمية إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية عام 2021 ، فمن المحتمل ألا يتم الوصول إلى هذا الرقم في أوروبا حتى عام 2023.

يعكس ضعف التنمية الاقتصادية ، من المتوقع نمو بنسبة 1.2٪ فقط في عام 2021 (الحياة: 1.3٪ ، الممتلكات والمسئوليات 1.1٪)، وبعد ذلك من المتوقع أيضًا حدوث تسارع في أوروبا ، حيث من المتوقع أن يستقر متوسط ​​النمو خلال السنوات العشر القادمة عند 3 ٪ (الحياة: 3.1 ٪ ، تأمينات الممتلكات والمسئوليات : 2.7 ٪) ، أعلى بكثير من مستوى العقد الماضي ( 1.2٪) ، والتي شابها ليس فقط كورونا ولكن أيضا أزمة اليورو.

أليانز للتأمين – نشاط الحياة العقبة فى أوربا

التأمين على الحياة هو المشكلة الأساسية في صناعة التأمين الأوروبية، وعلى مدى العقد الماضي ، كان النمو هنا هزيلًا بنسبة 0.6 ٪ سنويًا – كان أعلى بأربع مرات في التأمين على الممتلكات. تقدم أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” فرصة فريدة لعكس الاتجاه، ليس لأن التحول في أسعار الفائدة وشيك ، بالتأكيد لا ، ولكن لأن الأسر الأوروبية تجلس على جبل من المدخرات الإضافية التي تصل إلى ما يقرب من 500 مليار يورو، إذا نجحت الصناعة في ترجمة خبرتها في الاستثمار المستدام إلى منتجات جذابة لعملائها ، فيجب أن تكون قادرة على تأمين قطعة من هذه الكعكة.

في عام 2020 ، كان سوق التأمين الألماني أحد الأسواق المتقدمة القليلة التي ارتفع فيها دخل الأقساط، وبالطبع كانت الزيادة متواضعة للغاية عند 0.8٪، ويُعزى هذا التطور الإيجابي بشكل أساسي إلى الأعمال العقارية التي نمت بنسبة 2.1٪.

ومع ذلك ، كان الانخفاض في نشاط تأمينات الحياة (-0.1٪) أيضًا أقل بكثير مما هو عليه في العديد من الأسواق الأخرى، ومن المتوقع نمو أقوى قليلاً بنسبة 1.8٪ في عام 2021 (الحياة: 2٪ ، تأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.6٪). خلال العقد القادم بأكمله ، من المتوقع أن تحقق ألمانيا متوسط ​​نمو قدره 2.7٪ سنويً،. سيكون هذا أعلى قليلاً من مستوى عام 2010 (+ 2.0٪) ، حيث من المفترض أن يصبح نشاط تأمينات الحياة مرة أخرى أقوى قليلاً في السنوات القادمة.