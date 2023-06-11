«أليانز» للتأمين توقع عقد شراكة مع منصة «Esaal» لتوفير حلول رقمية متكاملة لعملائها

وقعت شركة أليانز للتأمين – مصر عقد شراكة استراتيجية في قطاع الرعاية الصحية والنفسية مع منصة Esaal، الإلكترونية العاملة في تقديم استشارات الرعاية الطبية الشاملة والصحة النفسية والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف توفير رحلة رقمية متكاملة للتأمين الطبي والرعاية الصحية لعملاء أليانز من الأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فور الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.

من خلال الشراكة ستتيح منصة Esaal لعملاء أليانز بمصر الوصول لأفضل حلول رقمية للرعاية الصحية والنفسية الشاملة بسهولة ويسر، كذلك ستتيح المنصة قنوات استشارية موثوقة وآمنة عن طريق الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والاستشارات عن بُعد ومكالمات الفيديو.

وكشفت شركة أليانز للتأمين أن هذه الخطوة ستمكنها من استكمال ما بدأته فيما يخص التحول الرقمي في مجال التأمين الطبي بتوفير رحلة رقمية متكاملة لعملائها بداية من الاستشارات الطبية والنفسية وحتى صرف العلاج.

وفي هذا السياق، قال أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، أن مشوار التحول الرقمي قد بدأ في شركته.

واعتبر أن الشراكة الأولى من نوعها في قطاع التأمين المصري مع منصة Esaal، كإحدى المنصات الرقمية الناشئة والمتخصصة في تقديم استشارات الرعاية الطبية الشاملة والصحة النفسية والتغذية لتكون أولى شركات التأمين التي تقدم حلول وخدمات رقمية متكاملة تتعلق بالصحة البدنية والنفسية من خلال منصة واحدة، حيث أصبحت الصحة النفسية جزءًا لا يتجزأ من الصحة العامة مما يؤثر على التنمية الشخصية، والمجتمعية، والاجتماعية، والاقتصادية.

وأضاف حجازي أن الشراكة تتوافق مع استراتيجية شركته لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة ورؤيتها فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لعملائنا، حيث نعمل باستمرار على تشجيع الابتكار وتقديم كل ما هو جديد من منتجات وخدمات ذكية في كافة المجالات خاصة في مجال الـتأمين الطبي والرعاية الصحية والنفسية.

ولفت إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 فيما يخص التحول الرقمي وتطوير قطاع الصحة. كما نولي في أليانز اهتمامًا خاصًا بقطاع الـتأمين الطبي والرعاية الصحية والنفسية حيث نخدم أكثر من 170 ألف شخص مؤمن عليه، وقد تمكنت من توسيع حجم أعمالنا في هذا القطاع بنسبة 34% خلال الثلاث سنوات السابقة.

ومن جانبه، أكد فادي دوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Esaalآنذاك الإعلان عن الشراكة مع أليانز للتأمين كونها إحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين بمصر، يستهدف تحقيق تناغمًا قويًا يعيد تعريف تجربة الصحة الرقمية في مصر والوطن العربي.

وأضاف دوس أن هذه الشراكة الأولى من نوعها إلى مقدمة الابتكار في الصحة الرقمية على المستوى العالمي والتأمين الشامل الذي يضمن الصحة النفسية والبدنية للأفراد والشركات، فنحن نفتح أبوابًا جديدة وتعيد صياغة الطريقة التي نعتني بها بأنفسنا وبمجتمعنا.

جدير بالذكر أن شركة أليانز للتأمين – مصر تعمل على توطين النموذج العالمي الناجح للمجموعة في السوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات وجودة الخدمات وتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك عبر تضمين هذه المفاهيم في كل أنشطتها وعملياتها.

حول مجموعة شركات أليانز بمصر

“أليانز” هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 16 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

حول منصة “اسأل” Esaal

“اسأل” هي منصة إلكترونية تأسست في عام ٢٠١٨ بهدف إتاحة للمستخدمين الفرصة للتواصل مع خبراء محل ثقة محترفين في المجالات المتعلقة بالصحة البدنية والعقلية، من خلال تقديم تجربة مستخدم مميزة وسهلة تضمن حماية الخصوصية.

توفر منصة اسأل إجابات متخصصة ذات مصداقية واحترافية على جميع الأسئلة في مجالات الصحة البدنية والعقلية وما يتعلق بها، يستطيع المستخدم الحصول عليها من موقعه بأسعار تنافسية، من خلال إتاحة قاعدة عريضة من الخبراء المعتمدين ذوي الخبرة الطويلة في مجالاتهم المختلفة. تقدم منصة اسأل تجربة مميزة لمن يسعون إلى تغيير نمط حياتهم نحو توجه صحي أو من يرغبون في الحفاظ على حياة صحية، اسأل هو اختيارهم الأمثل.

يستطيع المستخدم اختيار وسيلة الاتصال الأمثل له مع الخبير المناسب من اختياره، سواء من خلال جلسات الدردشة المكتوبة أو الفيديو، في الوقت والمكان المناسب له، واختيار وسيلة الدفع الآمنة المفضلة لديه، مما يجعل اسأل منصة الاستشارات الشخصية الإلكترونية الرائدة في الشرق الأوسط.