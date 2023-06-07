أليانز للتأمين توقع عقد رعاية الاتحاد المصرى لكرة السلة

وقعت مجموعة شركات أليانز بمصر، عقد رعاية مع الاتحاد المصري لكرة السلة لتصبح “الشريك الرسمي” و”الراعي التأميني الحصري” له وللمنتخب الوطني لكرة السلة في جميع المباريات والبطولات الدولية الرسمية والودية لكافة الأعمار.

تفاصيل عقد الرعاية للمنتخب الوطنى لكرة السلة

حضر حفل التوقيع كل من أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، ومينا عبد الشهيد، رئيس قطاعات إدارة السوق وعضو اللجنة التنفيذية بالشركة، والدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وكذا بعض من سفراء أليانز الأولمبيين والبارالمبيين، والجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة السلة، بالإضافة إلى عملاء وفريق عمل الشركة.

و قال مينا عبد الشهيد، رئيس قطاعات إدارة السوق وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة شركات أليانز بمصر إن شركته مهتمة بتقديم الدعم والاحتفاء بالطاقات والمواهب الرياضية الواعدة وعقد الشراكات مع كبار المؤسسات الرياضية في مصر، نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في خلق مجتمع صحي ومستدام، وذلك من خلال توفير الدعم والرعاية المادية والمعنوية للمواهب الرياضية لخلق جيل جديد من الرياضيين قادر على خوض المنافسات المحلية والعالمية.

وأضاف “عبد الشهيد” أن تلك الرعاية تأتى فى ظل التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الآونة الأخيرة، وبالتزامن مع مشاركته المقبلة في كأس العالم لكرة السلة المقام هذا العام في الفلبين، متمنيا تأهلهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين بباريس خلال 2024.

وأضاف أن توقيع عقد الرعاية يتزامن مع إطلاق النسخة الثانية من مسابقة “Allianz Athlete Experience” والتي تركز هذا العام على رياضة السلة. حيث تعد المسابقة الأولى من نوعها في القطاع الخاص والتي تهدف إلى توفير تجربة مميزة سواء لمشجعي الألعاب الرياضية المختلفة واللاعبين وتقديم الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية والذين سيحصلون على فرصة للسفر لتشجيع منتخب كرة السلة في الفلبين بصحبة عملاء، متابعي الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره، قال الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة أنه دائما ما تحتاج الرياضة للرعاة لضمان تطويرها، لافتا إلى تميز مجموعة شركات أليانز بمصر باهتمامها بالرياضة ودعمها للمواهب الرياضية، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على مستوى لاعبينا وسيساهم في تطور رياضة كرة السلة في مصر وتدرجها إلى أعلى المستويات، بالإضافة إلى زيادة قاعدتها الجماهيرية بين الشباب والناشئين الجدد.

نبذة عن شركات أليانز بمصر

تعد “أليانز” شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، تأسست الشركة فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2000 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 16 فرعا ومن خلال شراكات إستراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.