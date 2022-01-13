«أليانز» للتأمين تعلن عن دعمها لمنصة «شباب بلد» في مصر بالتعاون مع «اليونيسيف» لتمكين الشباب

أبرمت أليانز بمصر، الرائدة في قطاع التأمين المصري والتابعة لمجموعة أليانز العالمية، بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدعم منصة “شباب بلد” التي أطلقتها يونسيف مع الشركاء لتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال في مصر، وبذلك تكون أليانز بمصر أولى شركات القطاع الخاص التى تقوم بدعم المنصة، والتي تم الإعلان عنها خلال الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد في شرم الشيخ في الفترة من 10 – 13 يناير 2022.

أليانز تجدد تعاونها مع اليونيسيف مارس المقبل

وستجدد أليانز بمصر بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداءً من شهر مارس 2022، والتي سيعلن عنها بالكامل فى مارس المقبل، وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشباب والأطفال وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال.

بموجب الاتفاقية، تدعم أليانز بمصر منصة “شباب بلد” من خلال دعم برنامج “مشواري”، الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، بهدف تمكين الأطفال والشباب، وتنمية مهاراتهم عبر برامج تنمية مهارات التفكير وصنع القرار وريادة الأعمال، إلى جانب برامج التوجيه المهني المختلفة، وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للرؤية الاستراتيجية مصر 2030، ويستهدف مشواري النشء والشباب من عمر 10 إلى 24 عامًا خاصة في الفئات الأكثر احتياجاً ويتم تنفيذ المشروع حاليًا في 12 محافظة في مراكز الشباب الموجودة في محافظات الصعيد والدلتا والحضر.

تفاصيل مبادرة شباب بلد

وبوصفها أولى الشركات التي تلبي دعوة المشاركة في المبادرة، ستقدم أليانز الدعم ليونيسف لتوفير برامج تدريبية لتنمية مهارات الشباب في محو الأمية المالية، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، إلى جانب توفير برامج التوجيه المهني والتطور الوظيفي لمساعدة الشباب على تحديد الخيارات المهنية المناسبة لقدراتهم، وبرامج تطوير مهارات الشباب في الابتكار وريادة الأعمال لبدء شركاتهم الناشئة.

في هذا الصدد، قال أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر إن شركته تعي في أهمية الدور المجتمعي الذي يقع على عاتق الشركة بوصفها إحدى الشركات الرائدة فى قطاع التأمين في مصر، كما نؤمن أن أطفال وشباب اليوم هم مستقبل الغد، لذا تستهدف استراتيجية الاستثمار في المجتمع لدينا تمكين الشباب وبناء قدراتهم ودعم رواد الأعمال منهم، وذلك بغرض تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة والدمج المجتمعي.

وأكد حجازي مواصلة تعاون شركته المثمر مع منظمة يونيسف لتوفير مزيد من الدعم لبرامج التكامل الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتمكين الشباب في مصر ودعم ريادة الأعمال، كما نثمن مساعي الدولة الحثيثة للنهوض بهذه القطاعات، وسنعمل على تسخير خبراتنا في المجتمع المصري لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرات من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

ومن جهته أكد جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر إن رؤية مصر القوية لعام 2030، وتحديداً فيما يتعلق بتعليم الشباب وريادة الأعمال والتوظيف، توفر الأساس الذي يمكن لمنصة “شباب بلد” أن تقوم بناءً عليه بدور مهم في دعم وتحفيز تقدم الشباب في البلاد.

وأضاف هوبكنز أن “منصة شباب” بلد ليست مجرد برنامج وإنما حراك يشمل المجتمع بأكمله ونحن سعداء بأن أليانز تساهم في دعم “شباب بلد”.

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت منصة “شباب بلد Generation Unlimited))” على مستوى العالم للاستثمار في الشباب عبر قطاع التعليم وتنمية المهارات والتوظيف وفرص التمكين، وتستهدف المبادرة ربط التعليم الثانوي والتدريب بالتوظيف وريادة الأعمال، وقد أعلنت منظمة يونيسف بدء تنفيذ المبادرة في مصر. وبوصفه أحد المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة، ومنذ عام 2008، وفر المشروع برامج تطوير المهارات والتوجيه المهني لأكثر من 160 ألف شاب (قرابة 50% منهم من الإناث).

جدير بالذكر أن أليانز بمصر تتعاون مع يونيسف للعام الثالث على التوالي في إطار اتفاقية شراكة تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر وأسرهم في مصر؛ وذلك من خلال مبادرة “من حقي فرصة: أنا هتعلم” التي تستهدف ضمان حق كل طفل في التعلم، وتبعتها مبادرة “أطفالنا مشروعنا” لدمج الأسر الأكثر احتياجًا بالمجتمع وتيسير وصولهم للخدمات الأساسية.

حول مجموعة شركات أليانز مصر

“أليانز” هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 16 فرعاً و من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

عن اليونيسف

نعمل في اليونيسف على تعزيز حقوق ورفاهيّة كلّ طفلٍ من خلال أيّ عمل نقوم به. بالتّعاون مع شركائنا في أكثر من 190 دولة ومنطقة نقوم بترجمة التزامنا هذا إلى واقع عملي، باذلين جهداً خاصّاً للوصول إلى الأطفال الأكثر هشاشة واستقصاءً، وذلك من أجل صالح كلّ الأطفال، وفي كلّ مكان.