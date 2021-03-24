أليانز للتأمين تستثمر 75 مليون دولار فى شركة «ويلاب» للتكنولوجيا المالية

تشارك شركة أليانز “X” وحدة الاستثمار الرقمي في مجموعة أليانز للتأمين ، في الاستثمار فى شركة “ويلاب” للتكنولوجيا المالية fintech WeLab ومقرها هونغ كونج باستثمار قدره 75 مليون دولار ، مما يضيف شركة واعدة أخرى إلى محفظتها الحالية من شركات النمو الآسيوية، وسيكون هذا الاستثمار مفيدًا في تمويل التوسع الإضافي لـ WeLab ، وعلى وجه الخصوص ، تمكين التطوير المستمر لمنصتها التكنولوجية وهو بدابة بداية تعاون استراتيجي أعمق بين أليانز و WeLab، وفي إطار هذا التعاون يخطط كلا الشريكين لتطوير المنتجات والحلول الرقمية بشكل مشترك لإدارة الثروات ، من بين أمور أخرى.

التخطيط للتوسع فى منطقة الخليج

وسوف تكون نقطة البداية الجغرافية للتعاون هي هونغ كونج وتم التخطيط لتوسيع لاحق إلى بقية منطقة الخليج مع إجمالي سكانها البالغ عددهم 72 مليون نسمة ، ومن المحتمل أيضًا أن تمتد إلى إندونيسيا وأسواق جنوب شرق آسيا في مرحلة لاحقة.

منذ تأسيسها في عام 2013 ، أثبتت شركة “ويلاب” WeLab نفسها كواحدة من مزودي الخدمات المالية الرقمية الرائدين في آسيا، وتشمل خدماتها الخدمات المصرفية الرقمية والقروض للعملاء من القطاع الخاص ، ومنصة إقراض رقمية لربط المقرضين والمقترضين ، فضلاً عن عدد من الخدمات القائمة على التكنولوجيا لدعم المؤسسات المالية في عمليات الإقراض الخاصة بهم، تعمل WeLab حاليًا في هونغ كونغ والصين وإندونيسيا.

إجمالاً ، لدى WeLab ما يقرب من 50 مليون عميل تجزئة و 600 عميل من الشركات وتدير الشركة WeLab Bank ، وهو أحد أوائل البنوك الرقمية المرخصة بالكامل في آسيا ، والذي حصل على ترخيصه في بدايات عام 2019، ويعمل WeLab بمنصة تقنية عالية الأداء تعتمد على العديد من الابتكارات المطورة داخليًا – مثل كنظام إدارة مخاطر مملوك يعتمد على الذكاء الاصطناعي وحل حوسبة الخصوصية الحاصل على براءة اختراع والذي يضمن النقل الآمن للبيانات الحساسة.

وماشياً مع استراتيجية نمو مجموعة أليانز للتأمين في آسيا ، قامت أليانز “X” بالفعل بالعديد من الاستثمارات في المنطقة، وتشمل هذه الاستثمارات في شركة Halodoc. 99.co ، الوساطة العقارية الرقمية الأسرع نموًا في جنوب شرق آسيا ؛ و GoJek ، وهي شركة رقمية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات على نظامها الأساسي ، من ركوب سيارات الأجرة إلى توصيل الطعام والدفع عبر الهاتف المحمول، و BIMA ، مزود التأمين الرقمي في الأسواق الناشئة والنامية ، هي شركة أخرى في محفظة Allianz X لها أعمال واسعة في آسيا، ستعمل Fintech WeLab على تعزيز هذه المحفظة.

المجموعة تعتبر ذلك استثمارا واعدا

ومن جهته كشف ناظم جيتين ، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز “X” أنه فى فترة زمنية قصيرة نسبيًا ، أنشأت “ويلاب” WeLab منصة قوية للخدمات المالية الرقمية وحققت وصولاً ممتازًا إلى العملاء من الأفراد والشركات في آسيا ، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية لشركة أليانز ومنصة WeLab للتكنولوجيا عالية الأداء ، على وجه الخصوص ، تجعلها تقنية مالية فريدة من نوعها في الأسواق الآسيوية، ويعد الاستثمار في “ويلاب” WeLab استثمارًا واعدًا لشركة أليانز على الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي، لافتا إلى أن شركته نتطلع إلى الاستفادة من شراكتها الاستراتيجية مع WeLab وإمكانات الأعمال في المنطقة.

ومن جانبه أوضح سايمون لونج ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة WeLab، أن هذه شراكة طبيعية حيث هناك الكثير من أوجه التآزر بين مجموعة WeLab Group بأكملها وشركة أليانز كشركة تأمين رائدة ومدير أصول ، لا سيما أنهما يشتركان في التركيز على تقديم حلول تقنية متقدمة للعملاء في آسيا، معلنا عن جولة جديدة من التمويل وشراكة إستراتيجية في مجال تكنولوجيا الثروة والخدمات المالية مع WeLab Bank.

وأشار إلى تطلعه إلى توسيع التواجد الجغرافي لـ WeLab وجلب تقنياتها إلى هذه الأسواق الجديدة مع أليانز ، والعمل على تسريع عملية التوظيف هذا العام ، بهدف إضافة حوالي 100 موظف ، لأن الاستثمار في الأفراد والثقافة سيكون مفتاحًا لدعم النمو في المستقبل.

وأكد ديزموند نج ، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في شركة أليانز لإدارة الأصول أن آسيا هي موطن لبعض أسواق إدارة الثروات والخدمات المصرفية الأكثر ديناميكية في العالم، وتعد هونغ كونغ ، على وجه الخصوص ، سوقًا مهمًا بالنسبة لشركته ، ومع ثاني أعلى ودائع بنكية للفرد في العالم فهي سوق جذابة للغاية لإدارة الثروات، ويمثل التعاون الاستراتيجي المحتمل مع WeLab فرصة مثيرة لشركة Allianz Global Investors كجزء لا يتجزأ من استراتيجية النمو لدى شركته في آسيا.

عن أليانز “X”

تستثمر أليانز “X” في الشركات الرقمية الرائدة في النظم البيئية ذات الصلة بالتأمين وإدارة الثروات كواحدة من ركائز إستراتيجية التحول الرقمي لمجموعة أليانز للتأمين ، توفر الشركة واجهة بين كيانات تشغيل المجموعة والنظام البيئي الرقمي الأوسع ، مما يتيح الشراكات التعاونية في مجال التكنولوجيا الداخلية ، والتكنولوجيا المالية وغيرهما.

حول أليانز

مجموعة أليانز هي واحدة من شركات التأمين الرائدة في العالم ومديري الأصول مع أكثر من 100 مليون من العملاء من الأفراد والشركات في أكثر من 70 دولة، ويستفيد عملاء المجموعة من مجموعة واسعة من خدمات التأمين على الأفراد والشركات ، بدءًا من التأمين على الممتلكات والتأمين على الحياة والتأمين الطبى إلى خدمات المساعدة إلى تأمين الائتمان والتأمين التجاري العالمي.

تعد المجموعة واحدة من أكبر المستثمرين في العالم ، حيث تدير حوالي 790 مليار يورو نيابة عن عملاء التأمين، وعلاوة على ذلك ، يدير مديرا الأصول PIMCO و Allianz Global Investors 1.7 تريليون يورو من أصول الطرف الثالث، بفضل التكامل المنهجي للمعايير البيئية والاجتماعية في عملياتها التجارية وقراراتها الاستثمارية ، وهى من بين رواد صناعة التأمين في مؤشر داو جونز للاستدامة، وفي عام 2020 ، حقق أكثر من 150 ألف موظف إيرادات إجمالية بلغت 140 مليار يورو وأرباح تشغيلية بلغت 10.8 مليار يورو للمجموعة.