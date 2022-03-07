«أليانز للتأمين» تدعم «مشواري» بالتعاون مع اليونيسيف ووزارة الشباب

بهدف تمكين النشء والشباب، وتنمية مهاراتهم عبر برامج تنمية مهارات التفكير الابتكاري واتخاذ القرار وريادة الأعمال، إلى جانب برامج المشورة المهنية، وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للرؤية الإستراتيجية (رؤية مصر 2030).

أعلنت مجموعة أليانز للتأمين فى مصر اليوم عن دعم منصة “شباب بلد” من خلال دعم برنامج “مشواري”، الذي ينفذ تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بقيادة وزارة الشباب والرياضة وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” بهدف تمكين النشء والشباب، وتنمية مهاراتهم عبر برامج تنمية مهارات التفكير الابتكاري واتخاذ القرار وريادة الأعمال، إلى جانب برامج المشورة المهنية، وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للرؤية الإستراتيجية (رؤية مصر 2030).

برنامج مشوارى يستهدف تمكين الشباب

واحتفلت مجموعة اليانز للتأمين بمصر، الرائدة في قطاع التأمين المصري والتابعة لمجموعة أليانز العالمية، بتجديد بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من شهر مارس 2022.

ويستهدف برنامج “مشواري” النشء والشباب من سن 10 إلى 24 عامًا، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا، ويتم تنفيذ المشروع في مراكز الشباب في 15 محافظة تمثل الصعيد والدلتا والحضر، والمحافظات الحدودية،

وقد شهد فعاليات الاحتفالية كل من نائب وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل الفار، وأيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، وجيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسيف في مصر، إلى جانب شخصيات عامة وقيادات في مجال ريادة الأعمال.

في هذا الصدد أشاد نائب وزير الشباب والرياضة بأهمية هذا البروتوكول ومعربا عن تعاون الوزارة في تنفيذ برنامج “مشواري” مع منظمة يونيسيف منذ عام 2008 ويشمل هذا البرنامج تدريب النشء والشباب علي تنمية المهارات الحياتية، ومهارات العمل والمشورة المهنية داخل مراكز الشباب بالمحافظات،

وتحرص الوزارة علي تشجيع الشباب علي الإقبال علي المشروعات الصغيرة وتبني المبادرات الشبابية ودعم ريادة الأعمال من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية.

وأعرب عن أمله أن يسهم الجميع قدر المستطاع فيما يتعلق بتمكين النشء والشباب وانخراطهم ومشاركتهم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي،

هذا لأهمية مجال ريادة الأعمال كأحد العناصر الرئيسية التى تدفع عجلة الاقتصاد، حيث إن مثل هذه المبادرات تعزز تنمية مهارات وقدرات الشباب في مختلف المجالات.

أليانز للتأمين تجدد شراكتها مع اليونيسيف

من جهته أكد أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز في مصر، مواصلة شركته التعاون المثمر مع منظمة يونيسيف،

حيث تعد هذه الشراكة استثمارًا في المستقبل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، فشركة أليانز تعي أهمية الدور المجتمعي الذي يقع على عاتقها بوصفها إحدى الشركات الرائدة فى قطاع التأمين في مصر.

وأوضح حجازى أنه تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، تهدف استراتيجية شركته في مصر لدعم الشباب من خلال التركيز على الابتكار من أجل التنمية،

وتعزيز تكافؤ فرص الحصول على التعليم الجيد، وتجهيز الشباب بما يؤهلهم ليكونوا خبراء في صنع واتخاذ القرارات، وأعضاء فاعلين في المجتمع المدني يسهمون في خلق عالم أفضل.

التوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030

من جانبه أكد جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، أن برنامج “مشواري” يعمل بتكاتف جميع الشركاء لدعم الأولويات الوطنية لتمكين النشء والشباب وهو ما يتوافق أيضًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن برنامج “مشواري” يركز على دعم النشء والشباب في مرحلة انتقالهم من سن الطفولة إلى مرحلة النضج من خلال إتاحة تدريبات للتعلم وصقل المهارات الحياتية والعملية، وهو ما ينمي قدراتهم ويؤهلهم لسوق العمل .

وأكد أن التعاون الممتد بين وزارة الشباب والرياضة ويونيسف والشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص مثل أليانز في مصر، يمثل قوة دفع لتحقيق المزيد من الفرص للنشء والشباب وتمكينهم اجتماعيًّا واقتصاديًّا في رحلتهم ليصبحوا قادة المستقبل.

ومن خلال تجديد بروتوكول تعاون شركة أليانز في مصر مع يونيسف، تسهم أليانز على مدار السنوات الثلاث المقبلة في دعم برنامج “مشواري”، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر وأسرهم في مصر.

وترجع شراكة أليانز مع يونيسف إلى عام 2019 حيث رصدت الشركة فى مصر مبلغ 6.5 مليون جنيه كمساهمات ناتجة عن بيع 310 ألف بوليصة من خلال مبادرة “من حقي فرصة: أنا هتعلم” والتي استهدفت دعم حق كل طفل في التعلم، وتبعتها مبادرة “أطفالنا مشروعنا” لدمج الأسر الأكثر احتياجًا وتيسير وصولهم للخدمات الأساسية.

حول مجموعة شركات أليانز بمصر

“أليانز” هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين،

وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة،

مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 16 فرعًا ومن خلال شراكات إستراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.