«أليانز» للتأمين تدعم حملة التبرع لإنقاذ مستشفى 57357

أعلنت مجموعة شركات أليانز مصر، المتخصصة في قطاع التأمين المصري والتابعة لمجموعة أليانز العالمية، عن دعم حملة إنقاذ مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال مصر، وذلك من خلال المساهمة في مصاريف تقنية العلاجات الإشعاعية الجسيمية (SRS) متناهية الدقة التي توفر نتائج إكلينيكية ممتازة في علاج مجموعة واسعة من أورام المخ، وذلك من دون تدخل جراحي أو داخلي وعبر عدد جلسات أقل، إلى جانب قلة المخاطر فيما يتعلق بالآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للجراحة التقليدية أوالعلاج الإشعاعي التقليدي. إذ تأتي هذه الخطوة في إطار المسؤولية المجتمعية للمجموعة.

أليانز. تقدم الدعم لعلاج الأطفال

وحرصت أليانز بمصر على تقديم الدعم للمستشفى لإيمانها بأهمية دوره الرائد في علاج الأطفال المصابين بالسرطان؛ حيث يمثل دعم القطاع الصحي وكذا الأطفال والشباب محورًا مهمًا من محاور المسؤولية المجتمعية للمجموعة، والتي تهدف إلى بناء مجتمع صحي وتمكين الشباب والأطفال لتحقيق رؤية الاستدامة في مصر وخلق مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

يذكر أن مجموعة شركات أليانز مصر تركز في مسؤوليتها المجتمعية على أهداف رئيسية تتضمن دعم الشباب، والابتكار من أجل التنمية، وتكافؤ فرص الحصول على التعليم الجيد، وخلق مجتمع صحي. إذ يتبلور ذلك في الشراكات التي تعقدها المجموعة مع عدة كيانات مرموقة.

عن أليانز

“أليانز” هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 16 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.