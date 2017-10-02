أليانز للتأمين تحقق 2.1 مليار جنيه أقساطًا مباشرة

حققت شركتا مجموعة أليانز للتأمين فى مصر حوالى 2.1 مليار جنيه أقساطًا مباشرة فى نشاطى الحياة والممتلكات بنهاية يونيو الماضى مقابل 1.7 مليار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

يأتي الإعلان عن ذلك بعد أن اعتمدت الجمعية العمومية لشركتى “أليانز للتأمين” و”أليانز لتأمينات الحياة” الميزانية عن العام المالى المنتهى 2016/،2017، برئاسة أنطوان عيسى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس الإقليمى لمجموعة شركات أليانز لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وحضر الاجتماع كل من محمد مهران العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين وأيمن حجازي العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة.

وحققت شركة “أليانز للتأمين” المتخصصة فى نشاط الممتلكات والمسئوليات 549 مليون جنيه أقساطا مباشرة بنهاية يونيو الماضى مقابل 347 مليونا خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بنسبة نمو 58%.

كما حققت شركة “أليانز لتأمينات الحياة” 1.54 مليار جنيه أقساطا مباشرة فى نهاية يونيو الماضى مقارنة بـ 1.36 مليار خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 13%.

وكشف أنطوان عيسى أن شركته تسعى باستمرار لتطوير خدماتها للحفاظ على ثقة عملائها عبر استخدام أفضل الحلول المدعومة بخبرة مجموعة أليانز العالمية للحفاظ على مستويات النمو.