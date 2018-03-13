أليانز للتأمين تبدأ نشاط الإصدار الإلكترونى لوثيقتى السفر والإجبارى

الشاذلى جمعة: بدأت شركة "أليانز للتأمين" نشاط الإصدار الإلكترونى، عبر حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري للسيارات وتأمين السفر. وتستهدف الشركة تطوير جميع عملياتها بالاستفادة من التكنولجيا الحديثة فيما وفرت الشركة…



الشاذلى جمعة:

بدأت شركة “أليانز للتأمين” نشاط الإصدار الإلكترونى، عبر حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري للسيارات وتأمين السفر.

وتستهدف الشركة تطوير جميع عملياتها بالاستفادة من التكنولجيا الحديثة فيما وفرت الشركة لعملائها الدخول على الموقع الإلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة والسداد بدون الحاجة للتوجه إلى أي من فروع أليانز.

وسمحت الهيئة لشركات التأمين بمزاولة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض الوثائق النمطية بهدف تطوير القطاع وتسهيل الإجراءات على العملاء.

وقال محمد مهران، العضو المنتدب للشركة، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تطوير قطاع التأمين الذي يعد من أهم أعمدة الاقتصاد، لافتا إلى أن شركته تعمل دائما على أن تجعل متطلبات العملاء نصب أعينه فيما يعد التطور التكنولوجي يأتي في مقدمة تلك المتطلبات.

واعتبر مهران أن الإصدار الإلكتروني للوثائق النمطية كالتأمين الإجباري وتأمين السفر يعد خطوة هامة في هذا الإتجاه،مشيرا إلى أن هناك المزيد مما تطمح اليه الشركة الفترة القادمة لخدمة عملائها بأفضل صورة .

و تعتبر شركة أليانز واحدة من أقوى المجموعات المالية فى العالم حيث تقوم شركة أليانز بتأمين أكثر من 86 مليون عميل من الأفراد والشركات في أكثر من 70 دولة حول العالم. وتعتبر شركة أليانز مصر جزءا من مجموعة أليانز العالمية حيث تضم شركة أليانز مصر كل من شركة أليانز لتأمينات الحياة وشركة أليانز للتأمين، وتقدم خدمات تأمينة شاملة للأفراد والشركات وعلى حد سواء.