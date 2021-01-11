أليانز للتأمين تبدأ رسميا شراكتها العالمية للألعاب الأولمبية والبارالمبية

بدءا من الأول من شهر يناير للعام الحالي لمدة 8 سنوات

عقدت مجموعة أليانز للتأمين العالمية ومقرها الرئيسي مدينة ميونخ الألمانية، شراكة دولية مع ممثلي المنظمات الأولمبية والبارالمبية العالمية، وقد أتى التفعيل الرسمي لتلك الشراكة بدءا من الأول من شهر يناير للعام الحالي ولمدة ثماني سنوات، ليتوج التعاون القائم بالفعل منذ عام، إيمانا من مجموعة أليانز العالمية بأهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وإنطلاقا من اهتمامها بدور الرياضة في تقريب الثقافات والإدماج المجتمعي، 2006.

أليانز للتأمين تخطط للتوسع فى المبادرات المجتمعية

وفي هذا الصدد، أعرب أوليفر بات، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز للتأمين العالمية، عن سعادته بالشراكة معربا عن فخر شركته بكونها الشريك التأميني الحصرى للمنظمات الأولمبية والبارالمبية على مستوى العالم، وسعيها للتوسع في نشاط مبادراتها المجتمعية في أكثر من 200 دولة.

وأشار إلى أن شركته بصفتها شريكا داعماً للمناخ الرياضي العام، فإن أفراد فريق عمل أليانز والبالغ عددهم 148 ألف موظف و100 ألف وكيل تأمينى حول العالم يفخرون برعاية الأولمبيين والبارالمبيين نحو تحقيق طموحاتهم، وتعتز الشركة بإحياء القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بين مؤسسة أليانز وتلك المنظمات، مثل: التميز والصداقة والاحترام والإدماج الاجتماعي.

جدير بالذكر أنه منذ الإعلان عن الشراكة في سبتمبر 2018 ، تمكنت شركة أليانز للتأمين من جذب الاهتمام العام من خلال حملات التوعية الصحية في أربعة أسواق رئيسية، وهي: أستراليا والصين وفرنسا واسبانيا، وهذا إلى جانب استضافة أليانز للجنة الأولمبية الاسترالية ضمن فاعليات “أسبوع الصحة العالمي”، لاستعراض وسائل وسبل تعزيز الصحة النفسية والعقلية.

كما قامت الشركة أيضاً بالتعاون مع “اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية – باريس 2024 “لتشجيع الأفراد على المشي والركض ضمن مبادرة “نادي باريس 2024 ،”وهي مبادرة لتحفيز غير الرياضيين على ممارسة الرياضة.

وستقوم الشركة بتوسيع المبادرات المحلية للتواصل مع الرياضيين والمشجعين في جميع أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ستوفر شركة أليانز للمستهلكين والموظفين فرصة المشاركة في سباق الشعلة الأولمبية في بكين 2022 وستشرك الشباب مع روح وقيم الحركات في معسكرات أليانز الرياضية من خلال تجربة الرياضة وبناء الصداقات والتعلم من الرياضيين، علاوة على ذلك، ستدعم الحركات بحلول وخدمات تأمينية مخصصة.

الشركة تسلط الضوء على القيم البارالمبية

أما من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، والتي أبدى أعضاؤها ترحيبا شديدا بالشراكة الوليدة والتي تم الإعلان عنها في 2018 ،صرح توماس باخ – رئيس اللجنة، أن أفراد فريق العمل لديها يفتخرون بالحماسة وبالامتنان لمؤسسة أليانز كونها أولت عناية كبيرة ودعم لكل ما يختص بالمنظمات الأولمبية، ونتطلع إلى العمل سويا في المرحلة القادمة”.

وأعرب أندرو بارسونز – رئيس اللجنة البرالمبية الدولية عن سعادته بقيام أليانز بتسليط الضوء العالمي على المنظمات والقيم البارالمبية، فإن لفت الأنظار العالمية نحو مواهب وطموحات ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إدماجهم مع سائر فئات المجتمع، يقع ضمن أعظم أولوياتنا.