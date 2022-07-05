«أليانز لتأمينات الحياة- مصر» تفوز بجائزة أفضل شركة تأمين في أفريقيا

حصدت “شركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر” جائزة أفضل شركة تأمين في القارة الأفريقية لعام 2022، وذلك خلال احتفالية نظمها كل من المنظمة الأفريقية للتأمين AIO، بالتعاون مع شركة Africa Re، للشركات الأفضل أداء بالأسواق الأفريقية، وذلك في إنجاز جديد يضاف لمجموعة شركات أليانز بمصر.

وتهدف الاحتفالية إلى تكريم أبرز إنجازات القادة والشركات في قطاع التأمين بالقارة الأفريقية، فضلًا عن تحفيز الابتكارات المميزة وأفضل الممارسات في تطوير القطاع.

كما تعمل المنظمة على تشجيع النمو المستدام من حيث حجم أقساط التأمين جنبًا إلى جنب مع تحقيق ربحية الأعمال وتوفير قيمة مضافة،

وهو ما توفر في شركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر والتي جاءت في المرتبة الأولى على أساس تميزها في الأداء والنمو، كذلك انتشارها وتنوع الخدمات والبرامج المبتكرة التي طرحتها للتسهيل على العملاء.

بهذه المناسبة أعرب أيمن حجازى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر، عن سعادته بهذه الجائزة، مؤكدًا أنها تتويج لاستراتيجية المجموعة في مصر خلال العقدين الأخيرين”.

وأوضح حجازي أن المجموعة لديها ايمان كبير بالإمكانيات الواعدة لقطاع التأمين في مصر و والتي تنعكس في الاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل للمجموعة في الاقتصاد المصري.

من جانبه اعتبر تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر، أن الفوز بجائزة أفضل شركة تأمين في القارة الأفريقية لعام 2022، تعكس مدى اهتمام شركته بالتقدم والتطور من خلال تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات عملائها،

ولا سيما أنهم الحافز الرئيسي لشركته للتقدم ومواصلة العمل على تقديم كل ما هو مبتكر في مجال التأمين لتظل الشركة في صدارة الشركات التي تستحوذ علي ثقة ورضا العملاء.

وأوضح تاوضروس أن الكفاءة المهنية والتفاني لفريق العمل بالشركة هو الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث دأب الجميع على العمل بجهد كبير وبروح الفريق الواحد في ظل تحديات اقتصادية مؤثرة،

مما مكَّن الشركة من استكمال رحلة النمو المربح، وهو ما أنعكس على مؤشرات الأداء للشركة في العام المالي المنتهي في يونيو 2021،

حيث بلغت إجمالي الأقساط المكتتبة 5 مليارات جنيه مصري، بنسبة نمو بلغت 20%، بينما تعاظمت صافي أرباح الشركة بنسبة 54% لتصل إلى 542 مليون جنيه.

حول مجموعة شركات أليانز بمصر

“أليانز” هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين،

وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة،

وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 16 فرعًا ومن خلال شراكات إستراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.