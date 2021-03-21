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«أليانز لتأمينات الحياة» تسدد 47 مليون جنيه تعويضات مرتبطة بوفيات «كورونا»

بمجرد ظهور فيروس كورونا فى مصر خاطبت شركته عملاءها لإبلاغهم بأن جميع وثائق تأمين «أليانز» على الحياة تشمل الفيروس المستجد
الشاذلي جمعة 10:45 ص, الأحد, 21 مارس 21 10:45 ص, الأحد, 21 مارس 21

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سددت شركة “أليانز لتأمينات الحياة” 47 مليون جنيه مصرى لتسوية 197 مطالبة لحالات وفاة من عملاء الشركة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور أول حالة للإصابة بالفيروس فى مصر.

كشف تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب للشركة، أنه بمجرد ظهور فيروس كورونا فى مصر خاطبت شركته عملاءها لإبلاغهم بأن جميع وثائق تأمين «أليانز» على الحياة تشمل فيروس كورونا المستجد ضمن تغطياتها الأساسية.

وقال تاوضروس إن جائحة كورونا قد ساهمت فى زيادة معدلات الوعى التأمينى لدى المواطنين بأهمية التأمين، خاصة تأمينات الحياة لتأمين مستقبل أبنائهم فى حالة فقد عائلهم، وكذلك التأمين الطبى للتمتع بخدمات طبية عالية الجودة.

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وأضاف أن القسط يتم استقطاعه من الدخل الخاص بالمواطن لتوجيهه ناحية التأمين بأنواعه المختلفة، وعند تأثر مستوى الدخول يؤثر ذلك سلبا على القطاع، وقد تأثرت دخول المواطنين بأزمة كورونا مما أثر سلبا على شركات التأمين.

وأكد أنه بالنسبة لاستثمارات الشركة فلم تتأثر كثيرا بانخفاض سعر الفائدة بعد جائحة كورونا، حيث إن نسبة كبيرة من استثمارات الشركة موجهة إلى سندات طويلة الأجل للاستفادة بعائدها المرتفع لفترة طويلة، لافتا إلى أن أزمة كورونا أرجأت بعض المشروعات الاستثمارية للشركة على رأسها التوسع الجغرافى، وافتتاح فروع جديدة، ولكن يتم تعويض ذلك من خلال التوجه نحو التحول الرقمى وتنشيط البنية التكنولوجية الأساسية للشركة حتى يتم الوصول لأكبر قاعدة من العملاء، وخدمتهم بشكل أكثر تطورًا، وذلك رغمًا عن تداعيات الوضع الراهن.

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بقلم الشاذلي جمعة

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