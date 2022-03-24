«أليانز» تنصح عملاءها بالاستثمار فى القنوات منخفضة المخاطر

نصحت مجموعة شركات أليانز للتأمين- مصر عملاءها بالاستثمار فى قنوات الاستثمار منخفضة المخاطر بشركات التأمين، والتى تستثمر فى أذون وسندات الخزانة العامة والودائع البنكية.

وكشف أيمن حجازى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للمجموعة، أن استثماراتها تنقسم إلى قسمين، الأول: يخص أموال المساهمين والثانى: أموال حملة الوثائق (العملاء) موضحا أن من حق حملة الوثائق الاستثمار فى أكثر من صندوق استثمار بالشركة وفقا لدرجة المخاطر «منخفضة المخاطر» و«متوسطة المخاطر» و«مرتفعة المخاطر».

وشدد على التوجه نحو الاستثمارات منخفضة المخاطر خلال الفترة الحالية، نظرا لحالة عدم الاستقرار التى تسود العالم ورفع أسعار الفائدة على الدولار من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى بالولايات المتحدة مما يرفع معدلات التضخم عالميا ومحليا.

وأوضح أن هناك انخفاضا فى الطلب على الاستثمارات المربوطة بالدولار فى الشركة، على الرغم من أن العائد على الاستثمارات الدولارية بالشركة 3 – ٪4 وهو أعلى من السوق، مشيرا إلى أنه يعد منخفضا بالمقارنة مع العائد على الجنيه المصرى الذى يتراوح من 9 – %10 لذا يفضل عملاء الشركة استثمار مدخراتهم بالجنيه وليس الدولار.

ولفت إلى أنه رغم رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة على الدولار فإن ذلك سوف يكون تأثيره محدود فى مصر، لذا يظل العائد على الجنيه أفضل من الدولار وفقا لتوقعات الشركة والتقارير العالمية.

وكشف أن شركته تخطط لطرح صندوقها النقدى فى السوق خلال شهرين، والذى سوف تديره شركة مصر لإدارة الأصول «MCI» ويتم توزيع وثائق الصندوق عبر بنك مصر وشركة مصر لإدارة الأصول «MCI»، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف تلبية الطلب الكبير فى السوق على الصناديق النقدية، موضحا أن «أليانز – مصر» لديها رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار صندوق الاستثمار النقدى، معتبرا أن الصندوق يساهم أيضا فى التوعية التأمينية وعرض الخدمات التأمينية على عملاء الصندوق.

وأكد أن «أليانز – مصر» تستهدف تقديم خدمات تأمينية متكاملة دون الحاجة إلى تأسيس شركات متخصصة فى التأمين الطبى أو التأمين متناهى الصغر، لافتا إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى التأمين الطبى ومتناهى الصغر عبر ذراعى المجموعة فى مصر «أليانز للتأمين – مصر» و«أليانز لتأمينات الحياة- مصر».