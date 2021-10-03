«أليانز» تنتهى من الاستحواذ على «Aviva» الإيطالية لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بقيمة 330 مليون يورو

أعلنت شركة أليانز S.P.A الشركة الإيطالية القابضة للتأمين والتابعة لمجموعة أليانز للتأمين العالمية نجاح عملية الاستحواذ على شركة “Aviva Italia S.p.A” الإيطالية ، تعمل الأخيرة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وكانت تتبع مجموعة “Aviva “قبل عملية الاستحواذ.

تفاصيل صفقة الاستحواذ

وكشفت مجموعة أليانز للتأمين أن قيمة الصفقة حوالي 330 مليون يورو وتضمنت محفظة أقساط موزعة بالتساوي بين قطاع تأمينات السيارات وفروع التأمين الأخرى بإجمالي أقساط مكتتبة تبلغ حوالي 400 مليون يورو.

وأوضحت المجموعة أن تلك الصفقة تعزز مكانتها فى السوق الإيطالية نظرا لأن شركة “Aviva Italia S.p.A” تحتل المركز الثالث فى ترتيب شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى سوق التأمين الإيطالية.

عن أليانز

وتعد شركة أليانز S.p.A واحدة من شركات التأمين الرائدة فى سوق التأمين الإيطالية ويعمل بها حوالي 4500 موظف يخدمون أكثر من 7 ملايين عميل من خلال نموذج توزيع متعدد القنوات، وقد عززت الشركة بالفعل وجودها في إيطاليا في عام 2014 من خلال الحصول على محفظة مهمة للتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث وشبكة وكلاء من “UnipolSai”.

مجموعة أليانز هي واحدة من شركات التأمين الرائدة في العالم ومديري الأصول وتخدم أكثر من 100 مليون عميل من الأفراد والشركات في أكثر من 70 دولة، يستفيد عملاء الشركة من مجموعة واسعة من خدمات التأمين على الأفراد والشركات، بدءًا من التأمين على الممتلكات والتأمين على الحياة والتأمين الطبى إلى خدمات المساعدة إلى تأمين الائتمان والتأمين التجاري العالمي.

وتعد المجموعة واحدة من أكبر المستثمرين في العالم، حيث تدير حوالي 793 مليار يورو نيابة عن عملاء التأمين، علاوة على ذلك، يدير مديرا الأصول “PIMCO” و “Allianz Global Investors” أكثر من 1.8 تريليون يورو من أصول الطرف الثالث، بفضل تكاملها المنهجي للمعايير البيئية والاجتماعية في عملياتها التجارية وقراراتها الاستثمارية ، وهى من بين رواد صناعة التأمين في مؤشر داو جونز للاستدامة، في عام 2020 ،حقق أكثر من 150 ألف موظف بالمجموعة إيرادات إجمالية بلغت 140 مليار يورو وأرباح تشغيلية بلغت 10.8 مليار يورو للمجموعة.