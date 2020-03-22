«أليانز» تعتزم تسويق منتج تأميني جديد عبر بنكى مصر والقاهرة

تعتزم «أليانز لتأمينات الحياة» إصدار منتج جديد للتقاعد وتسويقه من خلال فروع بنكى مصر والقاهرة.

وكشف تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب للشركة، أن المنتج يوفر تغطية شاملة للتأمين على الحياة ضد الوفاة والعجز الكلى الدائم، بالإضافة لمزايا الادخار والاستثمار للتقاعد، مشيراً إلى أن مبالغ التأمين بالمنتج الجديد وكذلك أقساطه تناسب ميزانيات العملاء المستهدفين المختلفة.

وأضاف أنه سوف يتم استثمار الجزء الادخارى من الأقساط فى أوعية آمنة، خاصة السندات الحكومية وأذون الخزانة.

وأكد أن شركته تعمل على اعتماد المنتج من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام المقبلة، لطرحه عبر فروع بنكى مصر و القاهرة فى النصف الثانى من العام الحالى 2020.

وأوضح أن الشركة تقوم بدراسة موسعة ومسح شامل لاحتياجات السوق المصرية، بالتعاون مع شركة متخصصة فى هذا المجال، ما سيترتب عليه تطوير المنتجات وخدمات ما بعد البيع.

ولفت إلى أن أليانز لديها 7 تحالفات تأمين مصرفى مع بنوك (مصر- القاهرة – كريدى أجريكول – HSBC – البنك العربى – بنك الاتحاد الوطنى – بنك الإمارات دبى الوطنى)، ومن أبرز المنتجات التى يتم تسويقها بتلك البنوك، برامج التقاعد، وتعليم الأبناء، وزواجهم، فضلاً عن إطلاق برامج التأمين الطبى والتأمينات العامة من خلال فرع الممتلكات والمسئوليات – إحدى شركات أليانز فى مصر -. الشاذلى جمعة