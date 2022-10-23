«أليانز» تشارك في تنظيم برنامج «مشواري» بالتعاون مع «يونيسف»

شاركت أليانز بمصر– الرائدة في قطاع التأمين – في تنظيم مجموعة من ورش عمل ضمن فعاليات برنامج “مشواري” بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، واستهدفت الورش تنمية وتعزيز مهارات النشء والشباب في المهارات الحياتية ومهارات العمل وريادة الأعمال.

مشاركة 100 من الشباب الذين تدعمهم أليانز

وقد شارك فيها 100 من النشء والشباب اللذين تدعمهم “أليانز بمصر”، كما تفاعل المشاركون خلال ورش العمل مع بعضهم البعض حيث قاموا بطرح تجاربهم الشخصية ومدى الاستفادة التي عادت عليهم منذ التحاقهم ببرنامج “مشواري”، معبرين عن امتنانهم للقائمين على البرنامج.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الوزارة تتعاون في تنفيذ برنامج “مشواري” مع يونيسف منذ عام 2008، واستطاعت من خلال هذا البرنامج تدريب ما يزيد عن 400 ألف شاب وفتاة داخل 15 محافظة، تمثل محافظات الصعيد والدلتا.

وأوضح الوزير أن البرنامج يشمل تدريب النشء والشباب بما فيهم ذوي القدرات الخاصة، على تنمية المهارات الحياتية ومهارات العمل والمشورة المهنية داخل مراكز الشباب بالمحافظات بغرض تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة والدمج المجتمعي.

وثمن صبحى التعاون مع يونيسف، وأليانز بمصر– والتي تُعد من كبرى المؤسسات الرائدة في قطاع التأمين في مصر، لتوفير مزيد من الدعم لبرامج التكامل الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتمكين الشباب في مصر ودعم ريادة الأعمال ومساعدة الشباب على تحديد الخيارات المهنية المناسبة لقدراتهم.

وأكد مساعي الدولة الحثيثة للنهوض بالشباب، وتأهيلهم في شتى المجالات، مشددا على تسخير جميع الإمكانات أمام الشباب من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، فيما يتعلق بتعليم الشباب وريادة الأعمال والتوظيف.

ومن جهته أكد أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، أهمية دعم برنامج “مشواري” والذي يهدف إلى تمكين الشباب بشكل عملي مما يعد أفضل استثمار في المستقبل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح حجازى أنه من خلال البرنامج يتم التعرف على العديد من الشباب الذين ألهمونا بمدى التطور الذي وصلوا إليه بعد مرورهم بأكثر من مرحلة من مراحل البرنامج ومشددة على دعم شركته لمشواري ومواصلة العمل على إفادة المشاركين فيه والذين بلغ عددهم 142 ألف شاب وفتاة في عام 2022.

تعجديد الشراكة مع “يونيسف” مطلع العام

وأشار إلى أنه في بداية 2022 تم تجديد الشراكة مع “يونيسف” لـ3 سنوات أخرى، باعتبارها أول شركة من شركات القطاع الخاص التي تدعم المبادره العالمية للأمم المتحده في مصر “شباب بلد” وأشار إلى أن استراتيجية أليانز بمصر ترتكز على دعم الشباب والابتكار من أجل التنمية.

وأعرب عن وعى شركته بأهمية الدور المجتمعي الذي يقع على عاتقها بوصفها إحدى الشركات الرائدة فى قطاع التأمين في مصر، معربا عن إيمانه أن أطفال وشباب اليوم هم مستقبل الغد، وكاشفا عن استمرارها في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والدمج المجتمعي بما يتوافق مع جهود الدولة ورؤيتها في هذا المجال.

من جهته أضاف جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، أن رؤية مصر 2030 قوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعليم الشباب وريادة الأعمال والتوظيف، معتبرا أن “مشواري” برنامج مهم في وزارة الشباب والرياضة ومثال رائع على شراكة طويلة الأمد بين اليونيسف ووزارة الشباب والرياضة، حيث بدأ العمل به في عام 2008 لإطلاق إمكانات الشباب بدعم من العديد من الشركاء من القطاعين العام والخاص.