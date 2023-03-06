«أليانز» تجدد رعايتها لبطلة السباحة الأوليمبية فريدة عثمان عامين مقبلين

أعلنت مجموعة شركات أليانز بمصر، عن تجديد رعايتها لبطلة السباحة الأوليمبية فريدة عثمان، لتصبح المجموعة الراعي التأميني الرسمي لمسيرتها خلال العامين المقبلين.

وذكرت «أليانز – مصر» أن الرعاية تتضمن توفير الدعم اللازم للبطلة الأوليمبية في أولمبياد باريس 2024، كما ستشرف فريدة عثمان على معسكر تدريبي يقام سنويًا بالتعاون مع الشركة، بهدف إعداد المواهب الناشئة من أبناء موظفي «أليانز – مصر» وعملائها الشغوفين بالسباحة، في إطار إستراتيجية المجموعة نحو دعم الرياضة المصرية وأبطالها الرياضيين، تماشيًا مع جهود الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لإعداد الرياضيين لأولمبياد باريس 2024.

وعلق أيمن حجازي؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز – مصر؛ أن الشركة تواصل تجديد رعاية البطلة الأوليمبية فريدة عثمان، لدعم مسيرة النجاح التي تميزت بها في السباحة، مع الحرص على دعم الرياضة المصرية للمساهمة في تطوير نظامها البيئي من خلال رعاية الأبطال الرياضيين والمؤسسات القائمة على تطوير الرياضة، علاوة على إقامة شراكات مع كيانات مرموقة لإعداد المواهب الرياضية.

وبيّن أن فريدة عثمان أحد أهم سفراء الرياضة المصريين، حيث تعتبر خير مثال على نجاح اختيار «أليانز» للسفراء الرياضيين، مشيرًا إلى أن الشركة سوف تعمل جاهدة لزيادة الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على كفاح وبطولات الرياضيين ودعمهم أينما كانوا.

وقال مينا عبد الشهيد؛ الرئيس التنفيذي لقطاعات إدارة السوق لمجموعة شركات أليانز – مصر، إن الشركة تدعم الأبطال الرياضيين، حيث تعتبر الرياضة جزءًا أصيلًا من الإستراتيجية للاستثمار المجتمعي، مع الثقة التامة من قدرات بطلة السباحة فريدة عثمان المتميزة في مواصلة إنجازات الفترة القادمة، لا سيما مع اقتراب الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024.

وعبَّرت فريدة عثمان؛ بطلة السباحة الأوليمبية، عن سعادتها بتجديد الرعاية مع مجموعة شركات أليانز – مصر، والتي تعد إحدى شركات قطاع الخاص التي تحرص على رعاية المواهب الرياضية بشكل عام ورياضة السباحة على نحو خاص، مع التطلع لرؤية نتائج التعاون في المستقبل القريب مع اقتراب الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024، وثمنت دور «أليانز» لكونها نموذجًا يحتذى به لشركات القطاع الخاص في دعم الرياضة والرياضيين في مصر.