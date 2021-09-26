«أليانز» تتعاون مع شركات برمجة لتحسين إدارة المطالبات في تأمينات السيارات

أعلنت شركة أليانز x، ذراع الاستثمارات الرقمية لمجموعة أليانز للتأمين أنها أبرمت اتفاقيات ملزمة مع مساهمي شركات GT Motive و Mitchell International، Inc و Einsa Print S.A ، للاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة، فيما تخضع الصفقة لموافقة سلطات مكافحة الاحتكار ذات الصلة.

وأوضحت شركة أليانز أن GT Motive هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تعمل على تطوير حلول لتقدير وإدارة مطالبات التأمين على السيارات، إضافة إلى الصيانة والأعطال الميكانيكية، وهو ما يخدم العملاء من رجال الأعمال عبر صناعات السيارات والتأمين والأسطول والتأجير.

المساهمة فى تقييم خسائر السيارات بكفاءة وآلية

وأكدت أليانز أنه تتيح أدوات وتقنيات جي تي موتيف طريقًا سريعًا إلى الحياة الطبيعية، بعد وقوع حادث سيارة أو عطل ميكانيكي ، على سبيل المثال، من خلال تبسيط معالجة المطالبات من خلال تقييمات خسائر أكثر كفاءة وآلية، وتتمتع الشركة ببصمة دولية قوية مع وجود في 28 دولة، إضافة إلى شبكة عالمية من شركاء التكنولوجيا والأعمال، بما في ذلك معظم مصنعي السيارات.

ومن المتوقع أن ينمو سوقها المستهدف أكثر في السنوات القادمة بسبب التعقيد المتزايد لمكونات المركبات، التي تتطلب إصلاحات أكثر تطوراً ، فضلاً عن التوسع العام في سوق السيارات الإجمالي.

وأشارت إلى أنه GT Motive توفر بيانات عالية الدقة وبأسعار تنافسية وواحدة من أكثر المنصات تكاملًا وتركزًا على العملاء في السوق، فيما أكدت شركة GT Motive أنها فازت بدعم شريك تجاري ملتزم بالرقمنة وهو أليانز وتقدر مساهمتها في الصناعة بعد سنوات عديدة من الخدمة والعمل الجاد، بعد الصفقة ، ستحافظ جي تي موتيف على نموذج أعمالها واستقلاليتها التشغيلية، ستحتفظ الشركة باسمها وعلامتها التجارية وثقافتها، وستواصل تقديم مجموعة كاملة من الخدمات لجميع العملاء ، بما في ذلك أليانز.

أليانز تستثمر فى الشركات الرقمية المتعلقة بالتأمين

وتستثمر أليانز x في الشركات الرقمية الرائدة في النظم البيئية ذات الصلة بالتأمين وإدارة الثروات، كواحدة من ركائز إستراتيجية التحول الرقمي لمجموعة أليانز للتأمين ، توفر أليانز x واجهة بين كيانات تشغيل المجموعة والنظام البيئي الرقمي الأوسع ، مما يتيح الشراكات التعاونية في مجال التكنولوجيا الداخلية ، والتكنولوجيا المالية، وغيرهما.

أما جي تي موتيف ، التي يقع مقرها الرئيسي في مدريد ولها حضور في 28 دولة ، هي شركة متخصصة في تقديم بيانات السيارات لصناعات الإصلاح والتأمين والأسطول والتأجير، تحلم GT Motive بنظام بيئي أكثر انفتاحًا وتعاونًا ، مما يسهل الوصول إلى البيانات لتمكين المطالبات وتطوير الرقمنة باستخدام أحدث التقنيات .