«أليانز»: الوباء يواصل إحداث فوضى في الاستراتيجيات المالية والتقاعد للأفراد في شركات التأمين

مجموعة أليانز للتأمين هي واحدة من شركات التأمين الرائدة في العالم ومديري الأصول مع أكثر من 100 مليون من العملاء من الأفراد والشركات في أكثر من 70 دولة.

نشرت شركة أليانز للتأمين على الحياة فى منطقة أمريكا الشمالية دراسة مؤخرًا باستكشاف تصورات العملاء فيما يتعلق بتطورات السوق واستعدادهم للاستثمار ،واستراتيجيات التقاعد الخاصة بهم، ورغم أن اتخاذ القرارات وسط حالة عدم اليقين والأزمات ليس بالأمر السهل، إلا أننا في كثير من الأحيان نفعل ذلك بالضبط.

وكشفت أليانز للتأمين ما تتعلمه منها قد يعيد تشكيل نظرتها ويغير خططها، ولقد أثبتت جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” بالتأكيد أنه أزمة تحدت ولا تزال تتحدى العديد من جوانب حياتنا – صحتنا وعلاقاتنا ومجتمعاتنا وأموالنا الشخصية وكذلك الاقتصاد العالمي.

العملاء يعتقدون استمرار التقلب فى الأسواق

وأوضحت شركة أليانز للتأمين في دراسة تصورات السوق ربع السنوية والتى تظهر النتائج أن 44% من عملائها من الأمريكيين يشعرون أن السوق لم يصل بعد إلى أدنى مستوياته وأن ثلاثة أرباع (72 %) يعتقدون أن الأسواق ستستمر في التقلب الشديد في عام 2021.

وقال إيمي لين جونسون ، نائب رئيس الأسواق والحلول المتقدمة، بشركة أليانز لتأمينات الحياة فى منطقة أمريكا الشمالية إن الوباء يواصل إحداث فوضى في الاستراتيجيات المالية واستراتيجيات التقاعد للأفراد، سواء كان ذلك بسبب فقدان الوظائف غير المتوقع أو السحب المبكر لأصول التقاعد، لافتا إلى أنه من الواضح أن الناس لا يزالون قلقين بشأن مخاطر السوق وكيف ستستمر مواردهم المالية في التأثير ، ليس فقط في عام 2021 ، ولكن لسنوات عديدة قادمة.

وأوضحت الدراسة أنه نتيجة للتطورات الأخيرة، يشير تحليل الربع الأخير من عام 2020 إلى أن عددًا أقل من الأشخاص يشعرون بالاستعداد للاستثمار الآن (25 بالمائة مقارنة بـ 29 بالمائة في الربع الأخير)، ويعيد الكثيرون التفكير في استراتيجيات التقاعد والاستثمار الخاصة بهم لأن أهمية بعض الحماية من خسارة السوق لا تزال مرتفعة: 43 في المائة على استعداد للتخلي عن بعض المكاسب المحتملة لمنتج مالي يحمي جزءًا من مدخراتهم التقاعدية ، ويقول 61 في المائة إنه مهم بالنسبة لهم. لديهم بعض مدخراتهم التقاعدية مرتبطة بمنتج مالي يحميهم من خسارة السوق.

زيادة الرغبة فى منتجات تحمى المدخرات

وكشف الاستطلاع أنه من بين أولئك الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار أعلى (200000 دولار +) ، 79 في المائة يقولون أنه من المهم أن يكون هناك بعض مدخرات التقاعد مرتبطة بمنتج مالي يحميهم من خسارة السوق ، و 65 في المائة على استعداد للتخلي عن بعض المكاسب المحتملة مقابل منتج مالي يحمي أجزاء من مدخراتهم.

طوال فترة الوباء ، ربط العملاء فى منطقة أمريكا الشمالية بقوة موازنة المخاطر / الحماية بقوة وسمعة الشركة، وقال 83 في المائة إنهم يقيّمون القوة المالية للشركة عند اتخاذ قرارات بشأن شراء المنتجات المالية و 79 في المائة ، نهج الشركة لإدارة مخاطر الاستثمار مهم في اتخاذ قراراتهم عند شراء المنتجات المالية، ويعتبر الكثير (81 بالمائة) أن سمعة الشركة التي تدير صندوقًا لها أهمية كبيرة عند اتخاذ قرار استثماري. تعتبر سمعة الشركة أكثر أهمية لأولئك الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار.

في خضم عام 2020 المتقلب ، أطلقت شركة أليانز للتأمين على الحياة فى منطقة أمريكا الشمالية استراتيجيات جديدة لخدمة هؤلاء المستثمرين أنفسهم من خلال إطلاق خط أعمالهم الجديد المتمثل في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). توفر صناديق ETFs ذات النتائج المخزنة بالسيولة الكاملة للمستثمرين فرصة للمشاركة في إمكانات النمو لمؤشر الأسهم حتى الحد الأقصى المعلن ، مع توفير حاجز ضد الخسائر السلبيةـ وتقدم الشركة حاليًا استراتيجيتين على مؤشر عائد الأسعار S&P 500: مخزن مؤقت بنسبة 10 بالمائة ومخزن مؤقت بنسبة 20 بالمائة ، لكل منهما عروض ربع سنوية وفترات نتائج مدتها 12 شهرًا (أي إجمالي 8 صناديق استثمار متداولة).

وأجرت الشركة استطلاعًا عبر الإنترنت ، دراسة تصورات السوق الربع سنوية لعام 2020 من فى ديسمبر 2020 مع عينة تمثيلية على الصعيد الوطني من 1003 مشاركين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، وأوضحت أن الاستثمار ينطوي على مخاطر بما في ذلك الخسارة المحتملة لرأس المال. ليس هناك ما يضمن أن الصناديق ستحقق أهدافها الاستثمارية وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين.

قد يخسر المستثمرون استثماراتهم بالكامل ، بغض النظر عن وقت شرائهم للأسهم ، وحتى إذا كانوا يمتلكون أسهمًا طوال فترة النتائج بأكملها، لا ينطبق النطاق الكامل للحدود القصوى والمخازن المؤقتة إلا إذا تم الاحتفاظ بها لفترة النتائج المحددة ولم يتم ضمانها. قد يزيد الغطاء أو ينقص وقد يختلف بشكل كبير، ويجب على المستثمرين مراعاة أهداف الاستثمار والمخاطر والتكاليف والمصروفات بعناية قبل الاستثمار.

عن مجموعة أليانز

مجموعة أليانز للتأمين هي واحدة من شركات التأمين الرائدة في العالم ومديري الأصول مع أكثر من 100 مليون من العملاء من الأفراد والشركات في أكثر من 70 دولة، و يستفيد عملاء الشركة من مجموعة واسعة من خدمات التأمين على الأفراد والشركات ، بدءًا من التأمين على الممتلكات والتأمين على الحياة والتأمين الطبى إلى خدمات المساعدة إلى تأمين الائتمان والتأمين التجاري العالمي.

وتعد الشركة واحدة من أكبر المستثمرين في العالم ، حيث تدير حوالي 790 مليار يورو نيابة عن عملاء التأمين، وعلاوة على ذلك ، يدير مديرا الأصول. التابعين للمجموعة تريليون يورو من أصول الطرف الثالث، ونتيجة لتاكملها المنهجي للمعايير البيئية والاجتماعية في عملياتها التجارية وقراراتنا الاستثمارية ، نحن من بين رواد صناعة التأمين في مؤشر داو جونز للاستدامة. في عام 2020 ، حقق أكثر من 150 ألف موظف إيرادات إجمالية بلغت 140 مليار يورو وأرباح تشغيلية بلغت 10.8 مليار يورو للمجموعة.