«أليانز»: المخاطر المرتبطة بالأوبئة في مقدمة أولويات شركات التأمين فى 2021

كشف مقياس شركة أليانز العالمية Allianz للمخاطر السنوي العاشر أن المخاطر المرتبطة بجائحة COVID-19 المستمرة تعتبر أكبر مخاطر الأعمال في عام 2021، خاصة توقف الأعمال (BI) الذي احتل المرتبة الأولى للمرة الثامنة.

وأشار مقياس شركة أليانز للمخاطر إلى أن نسبة 41% من توقف الأعمال المعروف بـالـ”business interruption ” هو الخطر الأكبر على أعمال، يليه تفشى جائحة كورونا COVID-19 بنسبة 40% ثم الحوادث الإلكترونية بنسبة 40% فى المرتبة الثالثة.

المقياس خرج بناء على رؤية 2700 خبير و92 دولة وإقليمًا

ويعد مقياس شركة أليانز العالمية للتأمين والإعادة Allianz للمخاطر تقريرا سنويا مصمما لتحديد أهم مخاطر الشركات للعام المقبل؛ بناءً على رؤى أكثر من 2700 خبير إدارة مخاطر من 92 دولة وإقليما.

ولفت المقياس أليانز إلى أنه ليس من المستغرب أن تقود المخاطر المرتبطة بالوباء الطريق هذا العام، حيث يستمر العالم في مواجهة ارتفاع معدلات الإصابة وسط متغيرات جديدة للفيروس والقيود التي فرضتها الحكومة، على الرغم من الانتشار الواعد للقاحات.

وتابع أن تفشى الوباء كان هو المحرك الأكبر هذا العام، حيث قفز من المرتبة 17 في عام 2020 وصولًا إلى المركز الثاني.

ويسلط التقرير الضوء على كيفية ترابط المخاطر الثلاثة الأولى، مع تفشي جائحة يُنظر إليه على أنه السبب الرئيسي لتوقف الأعمال في عام 2021 ، يليه الإنترنت.

وأوضح أنه في السابق، لم يكن تفشي الجائحة أعلى من 16 في عقد من تقارير Allianz Risk Barometer ، مما يوضح مدى التقليل من المخاطر هذا العام، ومع ذلك، يُنظر إليه على أنه الخطر الأكبر في 16 دولة ومن بين أكبر ثلاثة مخاطر في جميع القارات وفي 35 من أصل 38 دولة مؤهلة لتحليل المخاطر العشرة الأولى.

توقف الأعمال ومخاطر الانترنت والأوبئة الأكثر سيطرة

وعلق يواكيم مولر، الرئيس التنفيذي لشركة Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) ، وهي قسم من Allianz الذي يدير التقرير أنه من الواضح أن Covid-19 ثلاثي المخاطر يهيمن على مقياس Allianz للمخاطر 2021.

وأشار إلى أن هناك ترابطا وثيقا بين انقطاع الأعمال والأوبئة والإنترنت، ما يدل على نقاط الضعف المتزايدة في عالمنا المعولم للغاية والمترابط.

وأكد أن جائحة الفيروس التاجي هو تذكير بأن إدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال بحاجة إلى مزيد من التطور من أجل مساعدة الشركات على الاستعداد للأحداث المتطرفة والبقاء على قيد الحياة.

وبينما يستمر الوباء في السيطرة بقوة على البلدان في جميع أنحاء العالم ، يتعين علينا أيضًا أن نعد أنفسنا لسيناريوهات متطرفة أكثر تكرارًا، مثل انقطاع السحابة على نطاق عالمي أو هجوم إلكتروني ، أو الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ أو حتى مرض آخر التفشي.

ولفت إلى أن توقف الأعمال احتل المركز الأول سبع مرات، وعاد إلى صدارة القائمة لعام 2021 بعد أن جاء وراء الإنترنت العام الماضي.

وكان التعرض لـ COVID-19 المرتبط توقف الأعمال موضوع نقاش دائم طوال الوباء، خاصة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة إلى حد كبير لصالح حاملي وثائق التأمين في حالة اختبار التأمين “توقف الاعمال” BI لهيئة السلوك المالي (FCA).

وقال فيليب بيبلو، الخبير في فريق اكتتاب العقارات العالمي التابع لـ AGCS: “من المرجح أن تزيد عواقب الوباء – الرقمنة الأوسع، والعمل عن بُعد والاعتماد المتزايد على تكنولوجيا الشركات والمجتمعات – من مخاطر استقصاء المعلومات في السنوات المقبلة.

ومع ذلك، لن تختفي المخاطر المادية التقليدية ويجب أن تظل على أجندة إدارة المخاطر. لا تزال الكوارث الطبيعية أو الطقس القاسي أو الحرائق هي الأسباب الرئيسية لتوقف الأعمال للعديد من الصناعات وما زلنا نرى اتجاهًا لخسائر أكبر بمرور الوقت”.

الرقمنة والعمل عن بُعد فى اتجاه متزايد

وبالانتقال إلى الإنترنت، وعلى الرغم من تراجعها إلى المرتبة الثالثة لعام 2021 ، إلا أن التعرض لا يزال يحتل المرتبة الثالثة في قائمة المخاطر في العديد من البلدان مع تسارع الرقمنة واستمرار الترابط في الازدياد ؛ الاتجاهات التي تفاقمت بسبب زيادة العمل عن بعد استجابة للوباء.

وعلقت كاثارينا ريختر ، الرئيس العالمي لمركز أليانز سايبر للكفاءة في AGCS ، قائلة لقد أظهر Covid-19 مدى سرعة مجرمي الإنترنت في التكيف، كما أن اندفاع الرقمنة الناتج عن الوباء قد خلق فرصًا للتدخلات مع سيناريوهات جديدة للخسارة الإلكترونية تظهر باستمرار.

ويبتكر المهاجمون استخدام المسح الآلي لتحديد الثغرات الأمنية ، أو مهاجمة أجهزة التوجيه غير المؤمنة بشكل جيد أو حتى استخدام” التزييف العميق “- محتوى وسائط واقعي تم تعديله أو تزويره بواسطة الذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه ، تواصل حماية البيانات وتنظيم الخصوصية والغرامات المفروضة على انتهاكات البيانات اتجاهها التصاعدي خارج المراكز الثلاثة الأولى ، وتطورات السوق مثل عمليات الاندماج والاستحواذ ؛ المنافسة الشديدة الداخلين الجدد إلى السوق.

ويحتل ركود تذبذب السوق المرتبة الرابعة (19٪ من الردود) هذا العام. بينما تكمل التغييرات في التشريعات واللوائح و(19٪) المراكز الخمسة الأولى.

وتراجعت الكوارث الطبيعية من المرتبة الرابعة إلى السادسة في القائمة على أساس سنوي بنسبة 17٪ من الاستجابات ، تليها حرائق / انفجار في المركز السابع ، بنسبة 16٪ من الردود.

وإستكمالًا للمخاطر العشرة الأولى للشركات في عام 2021 ، جاءت تطورات الاقتصاد الكلي في المرتبة الثامنة بنسبة 13٪ من الاستجابات، وتغير المناخ / زيادة تقلبات الطقس في المرتبة التاسعة (13٪) ، وأخيراً المخاطر السياسية والعنف في المرتبة العاشرة ، بنسبة 11٪.