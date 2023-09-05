«أليانز العالمية» و«سانلام» يؤسسان أكبر كيان تأميني في أفريقيا

أعلنت مجموعة أليانز العالمية، الرائدة في مجال التأمين، عن إتمام تحالفها الاستراتيجي مع مجموعة “سانلام” الجنوب إفريقية، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا، بعد الحصول على جميع التراخيص من الجهات ذات الصلة، وذلك لدمج خدماتهما التأمينية في مصر ضمن 27 دولة إفريقية أخرى في مشروع مشترك يشكِّل أكبر شركة تأمين في القارة الإفريقية.

تفاصيل التحالف بين الطرفين

ويدمج هذا التحالف خبرة الطرفين الممتدة لأكثر من 200 عام، والتي جعلت منهما شركتين رائدتين في القطاع التأميني تحتلَّا المرتبة الثالثة في البلدان الإفريقية السبع وعشرين المنتشرتين بها.

يمثل هذا التحالف الاستراتيجي مرحلة فارقة في صناعة التأمين في إفريقيا، حيث سيخلق الكيان الجديد قيمة أكبر لكل أصحاب المصلحة؛ عبر زيادة الاستثمارات وتبادل المعرفة والخبرات والتوسع جغرافيًا في أسواق جديدة وتوفير منتجات وخدمات أكثر تنوعًا وتخصيصًا لخدمة عملائه؛ وذلك بهدف تحقيق النمو والازدهار المستهدفين في البلدان الإفريقية لصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

ويأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية مجموعة أليانز العالمية للتوسع في السوق الإفريقية؛ وذلك بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم، الأمر الذي يساهم في تطوير القطاع التأميني.

كما تظل كافة أنشطة مجموعة أليانز التجارية وعلامتها التجارية في مصر كما هي في الفترة الحالية من دون أي تغيير في الإدارة أو السياسات أو العقود أو الخدمات، مع التزامها بكافة الاتفاقيات والعقود المبرمة، إذ يتمثل هدف التحالف في تعظيم قدرات المجموعة عبر تبادل المعرفة وإثراء خبراتها سواء في مجالات العمل أو الانتشار في أسواق جديدة، جنبًا إلى جنب مع إثراء خبرات موظفيها وفتح آفاقهم نحو نُهُج جديدة في العمل يكون من شأنها إطلاق العنان لإمكاناتهم ومساعدتهم في التطور على المستويين المهني والشخصي، مستفيدين من خبرات سانلام في السوق الإفريقية وخبرات أليانز العالمية، بما يفتح الباب أمام العديد من الفرص التنموية الواعدة.

فيما يعد التحالف أيضًا فرصة لمجموعة سانلام للاستفادة من قدرات مجموعة أليانز وتصنيفها كأفضل علامة تجارية بين شركات التأمين العالمية، مما يعزز من قدرات المجموعة الجنوب إفريقية وإمكاناتها التأمينية، بالإضافة إلى دعم قطاع الأعمال متعدد الجنسيات المتنامي في القارة الإفريقية.

وجدير بالذكر أن سانلام للتأمين تعد إحدى المجموعات النشطة التي تعمل في مجال الخدمات المالية والتأمين، وتمتلك خبرات واسعة منذ تأسيسها قبل قرن، تحديدًا عام 1918، وتتخذ من جنوب أفريقيا مركزًا رئيسيًا لعملياتها، وتعمل في عدد من الأسواق العالمية، ولديها تصنيف ائتماني مرتفع.

نبذة عن مجموعة شركات أليانز بمصر

“أليانز” هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

نبذة عن سانلام

سانلام هي مجموعة شركات إفريقية لتقديم الخدمات المالية مدرجة في بورصات جوهانسبرج وناميبيا وA2X، وتشمل مجالات خبرة المجموعة التأمين على الحياة والتأمين العام والتخطيط المالي والتقاعد والاستثمارات وإدارة الثروات، حيث تقدم المجموعة حلولًا مالية شاملة ومصممة حسب حاجة العملاء من الأفراد والمؤسسات في كل القطاعات، وقد تأسست سانلام عام 1918 كشركة تأمين على الحياة، وتطورت لتصبح أكبر مجموعة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا، يقع المقر الرئيسي لشركة سانلام في جنوب إفريقيا، ولها حصة مباشرة في كيانات الخدمات المالية في ناميبيا وبوتسوانا وسوازيلاند وزيمبابوي وموزمبيق وموريشيوس وملاوي وزامبيا وتنزانيا ورواندا وأوغندا وكينيا ونيجيريا. بالإضافة إلى مساهمتها في الأسواق التأمينية في المغرب وأنغولا والجزائر وتونس وغانا والنيجر ومالي والسنغال وغينيا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وتوغو وبنين والكاميرون والغابون وجمهورية الكونغو ومدغشقر وبوروندي وليسوتو. كما تمتلك سانلام أيضًا مصالح تجارية للتأمين في الهند وماليزيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والفلبين ولبنان.