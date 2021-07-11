«أليانز» : الطلب على التأمين يرتبط بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى

وأوضحت أليانز للتأمين، أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان هذا الارتباط في الممتلكات والتأمين ضد المسئوليات سيبقى قويا، وما إذا كانت هناك متغيرات

بشكل عام ، يرتبط الطلب على التأمين ومستوى الدخل الإجمالي ارتباطًا إيجابيًيا، فكلما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، ارتفعت كثافة التأمين ، أي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للفرد، ومع ذلك هناك اختلافات فى أنواع التأمين المختلفة والعلاقة بين النشاط الاقتصادي والطلب على التأمين أقوى في الممتلكات والمسئوليات منها في التأمين على الحياة، لأنه في معظم البلدان لا يتأثر الأخير فقط بمستوى الدخل الإجمالي ، ولكن أيضًا بنظم الضرائب وأخيراً ليس أقلها تصميم نظام التقاعد العام ، وكشف تقرير سوق التأمين العالمية والصادر عن مجموعة أليانز للتأمين أنه على خلفية الأهمية المتزايدة للتقنيات الجديدة وقنوات التوزيع ، حدث تغيير فى سلوكيات العملاء بجانب التغيير الديموغرافي.

استخدام نماذج الانحدار فى قياس درجة الارتباط

وأوضحت أليانز للتأمين، أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان هذا الارتباط في الممتلكات والتأمين ضد المسئوليات سيبقى قويا، وما إذا كانت هناك متغيرات تفسيرية أخرى قد تكون قد حلت محل الناتج المحلي الإجمالي كعامل حاسم للممتلكات، ونمو سوق التأمين ضد الحوادث في السنوات الأخيرة، للإجابة على هذا السؤال ، تستخدم الشركة نماذج الانحدار الخطي الفردية مع عوامل خارجية مختلفة لإجمالي دخل أقساط التأمين المكتتبة فى الممتلكات والحوادث على المستوى العالمي والمحلى ، بالإضافة إلى التأمين على السيارات والممتلكات.

واستندت أليانز فى تحليلها للعوامل المؤثرة المحتملة التي تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، حيث يجب أن يقتصر على قابلة للقياس المتغيرات التوضيحية التي توفرت لها بيانات السلاسل الزمنية لمدة 20 عامًا على الأقل، وبالنسبة لعوامل خارجية الإضافية اختارت الشركة مؤشر MSCI العالمي ، والمؤشرات المرجعية لسوق الأوراق المالية الوطنية ذات الصلة والسندات المعيارية لمدة 10 سنوات ، وكذلك نفقات الاستهلاك والدخل المتاح للأسر الخاصة.

أليانز ترصد تطور نمو تأمين السيارات

وفيما يتعلق بتطوير أقساط التأمين على السيارات ، استخدم التقرير أيضًا عدد تسجيلات السيارات الجديدة ، وإجمالي عدد المركبات في واحدة وحالة عدد الأميال في السنة في الاعتبار وعلاوة على ذلك قامت بتحليل ليس فقط التطور ككل الفترة الزمنية منذ مطلع القرن ولكن أيضًا قسمته إلى فترتين فرعيتين: السنوات العشر الأولى حتى الأزمة المالية.

وأوضحت الشركة، أن نتائج تحليها للعوامل المؤثرة الرئيسية لنمو أقساط التأمين على السيارات والممتلكات في 10 من أكبر أسواق التأمين في جميع أنحاء العالم لم تجد أي عامل خارجي حاسم لتطوير أقساط السيارات، حتى عدد السيارات لم يكن في معظم الحالات أفضل مؤشر للتأمين على السيارات ، وعلى الجانب الآخر كان نمو أقساط تأمين العقارات منذ عام 2000 في نصف البلدان التي تأثرت بسوق الأوراق المالية الوطنية، لقد تغيرت القنوات بشكل ملحوظ في طريقة الوصول إلى العملاء ، ولا يزال مستوى الدخل الإجمالي حاسمًا بالنسبة لهم.