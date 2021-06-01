أليانز : ارتفاع أقساط التأمين على مستوى العالم إلى 3.7 تريليون يورو خلال 2020

وأكدت مجموعة أليانز للتأمين أنه من المتوقع نمو قوي لصناعة التأمين في عام 2021، بشكل عام يجب أن ترتفع أقساط التأمين بنسبة 5.1٪ على مستوى العالم.

تراجعت صناعة التأمين بشكل طفيف نسبيًا خلال أزمة فيروس كورونا “كوفيد-19” في عام 2020 ، انخفض دخل الأقساط العالمية بنسبة 2.1٪ فقط وذلك وفقًا لتقرير نشاط التأمين على مستوى العالم والصادر عن مجموعة أليانز للتأمين ، وسجل التأمين على الممتلكات زيادة طفيفة بنسبة 1.1٪ ، بينما تراجع نشاط التأمين على الحياة بنسبة 4.1٪، وبشكل عام ، كان هذا الانخفاض أكثر حدة مما كان عليه في عام 2009 (-1.1٪) في أعقاب الأزمة المالية، وبالتالي انخفض إجمالي دخل الأقساط بحوالي 80 مليار يورو عما كان عليه قبل الأزمة ، محققا ما يصل إلى 3.73 تريليون يورو (تأمينات الحياة : 2267 مليار يورو، وتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1463 مليار يورو)

أليانز تتوقع نمو الأقساط 5.1% فى 2021

وأكدت مجموعة أليانز للتأمين أنه من المتوقع نمو قوي لصناعة التأمين في عام 2021، بشكل عام يجب أن ترتفع أقساط التأمين بنسبة 5.1٪ على مستوى العالم، وليس من المستغرب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية (+ 5.3٪) والصين (+ 13.4٪) محركي النمو.

وفي أعقاب الركود الحاد في العام السابق ، سيكون الانتعاش في نشاط تأمينات الحياة (+ 5.7٪) أقوى إلى حد ما مما كان عليه في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات + 4.2٪)، ووينبغي أن يستمر النمو القوي في السنوات اللاحقة ، مدفوعا بزيادة التركيز على الاستدامة وزيادة صعود الأسواق الناشئة، وعلى الصعيد العالمي ، يبدو أن متوسط ​​النمو الذي يزيد عن 5٪ خلال السنوات العشر القادمة ممكن.

الصناعة تثبت مرونتها فى مواجهة كورونا

أثبتت صناعة التأمين مرونتها خلال أزمة كورونا، ومع ذلك كان هذا هو الجزء الأسهل نسبيًا من التمرين، لأن الأزمة زادت بشكل كبير من مطالب أصحاب المصلحة ويؤثر هذا ليس أقلها على العملاء ، الذين لديهم توقعات جديدة بشأن مشاركة العملاء ، رقمنة بالكامل بالنسبة للصناعة ، هذا يعني تحولًا عميقًا ، بعيدًا عن منطق المنتج الخالص ونحو نهج خدمة شاملة دون التركيز على التعويض المالي بل على إدارة المخاطر والوقاية منها، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للصناعة أن تستفيد بشكل مناسب من الحاجة المتزايدة للحماية من المخاطر في عالم ما بعد كورونا.