أليانز : أقساط تأمينات الحياة فى مصر تنمو بنسبة 216% خلال العقد الماضى (جراف)

وبلغ حجم أقساط تأمينات الحياة فى سوق التأمين المصرية 288 مليون يورو خلال عام 2010، فيما انخفض حجم الأقساط إلى 284 مليون يورو فى عام 2011 نتيجة حالة الركود .

قفزت أقساط تأمينات الحياة فى سوق التأمين المصرية بنسبة 216.3% خلال العقد الماضى فى الفترة منذ 2010 حتى 2019، وفقا لتقرير خريطة التأمين العالمية والصادرة عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين، ويرصد التقرير عدة مؤشرات خاصة بأسواق التأمين فى 57 دولة على مستوى العالم وهى معدل التضخم ، وحجم أقساط التأمين على الحياة ومعدل نمو نشاط التأمين على الحياة، وحجم إنفاق الفرد على شراء وثائق التأمين على الحياة وأيضا نسبة مساهمة أقساط التأمين على الحياة فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة GDP .

انخفاض فى أقساط تأمينات الحياة فى عام الثورة

ويرصد تقرير خريطة التأمين العالمية كذلك حجم أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات ومعدل نمو أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، وكذلك حجم إنفاق الفرد على شراء وثائق التأمين على الممتلكات والمسئوليات بجانب نسبة مساهمة أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات وأيضا معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الفعلى Real GDP .

وبلغ حجم أقساط تأمينات الحياة فى سوق التأمين المصرية 288 مليون يورو خلال عام 2010، فيما انخفض حجم الأقساط إلى 284 مليون يورو فى عام 2011 نتيجة حالة الركود التى حدثت إبان ثورة 25 يناير بسبب حالة الحذر والترقب والانفلات الأمنى وعدم الاستقرار، فيما ارتفعت أقساط التأمين على الحياة إلى 291 مليون يورو فى عام 2012.

قفزة فى حجم الأقساط خلال 2014

وقفزت أقساط التأمين على الحياة إلى 362 مليون يورو فى عام 2013 وفقا للتقرير، وواصلت أقساط نشاط التأمين على الحياة ارتفاعها إلى 431 مليون يورو فى عام 2014، فيما انخفض حجم الأقساط بالنشاط إلى 414 مليون يورو فى 2015، قبل أن تعاود أقساط التأمين على الحياة القفز مجددا فى عام 2016 لتبلغ 520 مليون يورو .

وارتفعت أقساط التأمين على الحياة إلى 643 مليون يورو خلال عام 2017 وفقا لتقرير خريطة التأمين العالمية الصادرة عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين، وصعدت أقساط التأمين على الحياة إلى حاجز 828 مليون يورو فى عام 2018، كما قفزت أقساط التأمين على الحياة إلى 911 مليون يورو فى عام 2019.

الجراف التالى يوضح تطور أقساط التأمين على الحياة فى مصر خلال العقد الماضى (بالمليون يورو).