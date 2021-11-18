ألم في المعدة وموت أثناء النوم.. الكشف عن سبب وفاة الإعلامية شيرين الدويك

أثار خبر وفاة الاعلامية شيرين الدويك بشكل مفاجئ هلع وحزن العاملين في ماسبيرو ، فور إعلان الاعلامية ميرفت المليجى الخبر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت: “الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله بشكل مفاجئ .. ألم في المعدة ثم تشخيص الطبيب على أنه قولون، ثم وفاه أثناء النوم بعد ساعات، ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألم بها من أوجاع وما مرت به في ساعاتها الأخيرة، ادعوا لها بالرحمة وربنا يصبر أبناءها وأهلها، وخلوا بالكم من صحتكم، الدنيا فعلاً صغيرة وكل يوم تصغر أكتر” .

بينما كتب الدكتور جمال شعبان، رئيس مجلس أمناء مصر للصحة والتنمية المستدامة، وعميد معهد القلب السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مفاجأة حول تشخيص حالة الإعلامية الراحلة شيرين الدويك قبل وفاتها ووصفها بأنها سيناريو خادع لجلطة الشريان التاجي الخلفي الذى يجعل المريض يشعر بألم في المعدة ويتم تشخيصه على إنه قولون ثم موت مفاجئ أثناء النوم.

وأكد شعبان أن الدرس المستفاد من هذه الحالة أنه لا بد من إجراء رسم قلب عند حدوث أي وجع في الصدر أو أعلى البطن ومنطقة المعدة.

والإعلامية شيرين دويك عملت بالتلفزيون المصري كمذيعة ربط وشاركت في تقديم حفلات ليالي التلفزيون، وقدمت برامج متنوعة ناجحة كان من أبرزها “نص ساعة صحافة”، و”ألبوم الذكريات” ، ثم انتقلت بعدها للعمل في القناة الأولى وقامت بتقديم برنامج “مع الناس” الذي كان يتم بثه في رمضان على التلفزيون المصري.

وتعد شيرين الدويك من الإعلاميات اللاتي حققن نجاحا علي شاشات ماسبيرو ببرامجهن، وكانت تقدم برنامجا أسبوعيا بعنوان “جناب السفير”.

وعملت في بدايتها كمذيعة في قنوات إيه آر تي، وقدمت مجموعة من البرامج الناجحة.