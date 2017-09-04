ألمانيا وفرنسا تطلبان تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

خالد بدر الدين أعلن شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين أن ألمانيا وفرنسا ستطلبان من الاتحاد الأوروبي التشاور بشأن إمكانية فرض عقوبات أشد على كوريا الشمالية. يأتي ذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية قنبلة هيدروجينية فى أحدث تجاربها النووية، مؤكدأ أن القيادة في كوريا ورئيسها ك

خالد بدر الدين

أعلن شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين أن ألمانيا وفرنسا ستطلبان من الاتحاد الأوروبي التشاور بشأن إمكانية فرض عقوبات أشد على كوريا الشمالية.

يأتي ذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية قنبلة هيدروجينية فى أحدث تجاربها النووية، مؤكدأ أن القيادة في كوريا ورئيسها كيم مسؤولان عن هذا الاستفزاز و أنه سيتم استدعاء سفير بيونجيانج مرة ثانية إلى وزارة الخارجية الألمانية.

وذكرت وكالة رويترز أن حكومة برلين تؤيد حلا دبلوماسيا وسلميا للأزمة الكورية الشمالية وأن هذا يتطلب ردا منسقا من العالم أجمع وليس فقط العالم الغربي وإنما أيضا روسيا والصين.

من ناحية أخرى قالت دوريس ليوتار، رئيسة سويسرا اليوم، إن بلادها المحايدة مستعدة للتوسط في حل الأزمة الكورية الشمالية بما في ذلك استضافة محادثات وزارية لأن بلادها تتمتع بتاريخ طويل من الدبلوماسية المحايدة إلا أنه يجب أن تتحمل الصين والولايات المتحدة نصيبهما من المسؤولية، وإنه حان الوقت بحق للجلوس حول طاولة المفاوضات.