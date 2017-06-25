ألمانيا وتشيلى يبحثان عن نقطة التأهل لنصف النهائى

علي المصري:تختتم اليوم الأحد، لقاءات الدور الأول من كأس القارات، التي تستضيفها روسيا، وتستمر حتي الثاني من يوليو المقبل، وتقام اليوم مباراتان في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، إذ تلتقي ألمانيا مع الكاميرون، وتشيلي مع أستراليا، وتقام المباراتان في وقت واحد، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

علي المصري: تختتم اليوم الأحد، لقاءات الدور الأول من كأس القارات، التي تستضيفها روسيا، وتستمر حتي الثاني من يوليو المقبل، وتقام اليوم مباراتان في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، إذ تلتقي ألمانيا مع الكاميرون، وتشيلي مع أستراليا، وتقام المباراتان في وقت واحد، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة. ويبحث بطل العالم 2014، وبطل أمريكا الجنوبية 2015 و2016، عن تصدر المجموعة، للهروب من منتخب البرتغال، بقيادة كريستيانو رونالدو ورفاقه، في الدور نصف النهائي، وملاقاة المنتخب المكسيكي الأقل قوة، إذ سيتقابل أول المجموعة الأولي “البرتغال”، مع ثاني المجموعة الثانية، علي أن يلعب ثاني المجموعة الأولي “المكسيك”، مع أول المجموعة الثانية. وتتصدر تشيلي التي تشارك في البطولة لأول مرة المجموعة بأربع نقاط، وبفارق هدف عن ألمانيا المشاركة للمرة الثالثة بعد 1999 و2005، بعد فوزها افتتاحاً على الكاميرون 2- صفر ثم تعادلها مع ألمانيا 1-1، فيما افتتحت ألمانيا مشوارها بالفوز على أستراليا 3-2. في المباراة الأولى علي ملعب “فيشت الأوليمبي” بمدينة “سوتشي”، يتعين على الكاميرون التي تملك نقطة بتعادلها مع أستراليا 1-1 في الجولة الثانية، الفوز بفارق هدفين على ألمانيا لضمان بلوغ نصف النهائي. في المقابل، تبحث ألمانيا عن بلوغ نصف النهائي في إحدى البطولات للمرة السادسة على التوالي مع مدربها يواكيم لوف. وتنص معايير حسم التأهل في البطولة على احتساب أكبر عدد من النقاط، ثم فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة، ثم الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة. وإذا ظل التعادل قائماً بين منتخبين أو أكثر، يتم اللجوء إلى عدد النقاط في المواجهات بين الفرق المعنية، ثم فارق الأهداف في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية، وصولاً إلى سحب قرعة من قبل اللجنة المنظمة. وتخوض الكاميرون المسابقة للمرة الثالثة بعد 2001 (الدور الأول) و2003 (وصيفة)، فيما حلت ألمانيا ثالثة في 2005. ولا يتوقع أن يجري البلجيكي هوجو بروس المدير الفني للكاميرون تغييرات كثيرة، إذ سيشرك تشكيلة مماثلة لأول مباراتين. وقدمت ألمانيا أداء جميلاً أمام أستراليا ثم ظهرت صلبة خصوصاً في الشوط الثاني ضد تشيلي، وبرز من المنتخب الألماني المهاجم لارس شتيندل الذي يتصدر ترتيب الهدافين بتسجيله هدفين في مباراتين، مناصفة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. ورفع مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى 20 هدفاً في 48 مباراة هذا الموسم، وهذا أفضل معدل في مسيرة شتيندل ” 28 عاماً”، ولم يكن شتيندل ضمن حسابات “لوف” في السنوات الأخيرة، برغم تألقه مع هانوفر ثم مونشنجلادباخ، لكن في ظل إراحته الكثير من نجومه قبل عام من كأس العالم، ورد اسم شتيندل في التشكيلة الرديفة لبطل العالم. وتواجه المنتخبان ثلاث مرات، ففازت ألمانيا مرتين وتعادلاً مرة 2-2 في آخر مواجهة في يونيو 2014، قبل تتويج “ناسيونال مانشافت” بلقبها العالمي للمرة الرابعة. تشيلي المرشحة الأبرز للتأهل وعلي ملعب ” أرينا بالتيكا” بالعاصمة الروسية “موسكو”، تعول تشيلي مجدداً على نجم هجومها ألكسيس سانشيز، لقيادتها إلى نصف النهائي في مشاركتها الأولى، وستضمن تشيلي التأهل بحال فوزها، تعادلها أو خسارتها بفارق هدف، بغض النظر عن نتيجة ألمانيا والكاميرون. وأصبح سانشيسز أفضل هداف في تاريخ تشيلي مسجلا 38 هدفاً متخطياً مارسيلو سالاس، عندما افتتح التسجيل مبكراً أمام ألمانيا، كما سجل الهدف رقم 400 في تاريخ كأس القارات. وتشارك أستراليا للمرة الرابعة في البطولة بعد 1997 و2001 و2005، وقد حلت وصيفة في 1997 وثالثة في 2001، والتقى المنتخبان خمس مرات ففازت تشيلي أربع مرات وتعادلا مرة واحدة سلبياً في كأس العالم 1974، ثم فازت تشيلي 3-1 في نسخة 2014.