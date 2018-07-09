ألمانيا والصين توقعان اتفاقيات تجارية بنحو 20 مليار يورو

رويترزوقعت ألمانيا والصين يوم الاثنين عددا من الاتفاقات التجارية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (23.51 مليار دولار)وجدد زعيما البلدين التزامهما بالنظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف على الرغم من نذر الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع الولايات المتحدة.وتشمل الاتفاقات شركات صناعية عملاقة مثل س

رويترز

وقعت ألمانيا والصين يوم الاثنين عددا من الاتفاقات التجارية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (23.51 مليار دولار)

وجدد زعيما البلدين التزامهما بالنظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف على الرغم من نذر الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع الولايات المتحدة.

وتشمل الاتفاقات شركات صناعية عملاقة مثل سيمنس وفولكسفاجن.

وفي حديث خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ”كلانا يريد الحفاظ على نظام قواعد منظمة التجارة العالمية“.

وأكد لي الحاجة إلى محاربة الحماية التجارية، وقال إن الصين بحاجة إلى إطار عمل سلمي ومستقر بحيث تستطيع تحقيق المزيد من التقدم، وإن هذا ممكن فقط من خلال التجارة الحرة.

وأردف قائلا ”نحن ضد الفردية. نحن مع التجارة الحرة“.

وقالت ميركل إن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع الصين ذات ”جودة جديدة“ وإن الصين ”منافس صعب وطموح جدا بمعنى الكلمة“ على الرغم من كونها دولة نامية.

وشملت اتفاقات يوم‭ ‬الاثنين تخطيط بي.إم.دبليو للحصول على خلايا بطاريات من أمبيريكس الصينية بأربعة مليارات يورو (4.7 مليار دولار) خلال السنوات القليلة القادمة.

