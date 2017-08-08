ألمانيا والسودان وأوكرانيا أكثر الدول إيفادا للسائحين

محمود محسن تصدرت كل من ألمانيا والسودان وأوكرانيا أعداد السائحين الوافدين خلال شهر مايو الماضى، لتحتفظ كل من ألمانيا وأوكرانيا بصدارة الدول الوافدة لمصر، بينما تتراجع السعودية أمام السودان. وأشار تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أعداد الألمان الوافدين 76852 سائحا، ويليها على مستوى ا

محمود محسن

تصدرت كل من ألمانيا والسودان وأوكرانيا أعداد السائحين الوافدين خلال شهر مايو الماضى، لتحتفظ كل من ألمانيا وأوكرانيا بصدارة الدول الوافدة لمصر، بينما تتراجع السعودية أمام السودان.

وأشار تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أعداد الألمان الوافدين 76852 سائحا، ويليها على مستوى الدول الغربية المملكة المتحدة بعدد 22349 ثم إيطاليا بـ17590.

وبالنسبة لدول أوروبا الشرقية، فتصدرت أوكرانيا الدول بـ46498 سائحًا، ويليها التشيك بـ20564 ثم بولندا بـ13942 بالنسبة للدول العربية، احتلت السودان أكثر الدول إيفادا بعدد 47109 سائحين، ويليها السعودية بـ33658، ويليها ليبيا بـ21374.

وتجدر الإشارة إلى أن أعداد السائحين الوافدين من الولايات المتحدة بلغت 17515 سائحا.

وارتفعت أعداد السائحين الوافدين خلال شهر مايو الماضى بنسبة %32.9 مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2016، فى حين تراجعت أعداد مايو عن شهر أبريل من العام الحالى بنسبة %19.9.

وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السائحين الوافدين من كل دول العالم بلغ 573.8 ألف سائح خلال شهر مايو 2017 مقارنة بعدد 716 ألف سائح لشهر أبريل 2017 بنسبة انخفاض قدرها %19.9، مقابل 431.8 ألف سائح خلال شهر مايو 2016 بنسبة زيادة قدرها %32.9، وكانت أوروبا الغربية أكثر المناطق إيفادا بنسبة %31، يليها الشرق الأوسط بنسبة %23.1، ثم أوروبا الشرقية بنسبة %19.9، ثم أفريقيا بنسبة %11.9.

وبالمقارنة بشهر مايو 2016 كانت الزيادة فى عدد السائحين الوافدين 142 ألف سائح بنسبة %32.9، وكان لأوروبا الشرقية النصيب الأكبر فى هذه الزيادة، يليها أوروبا الغربية، ثم أفريقيا.

ولفت الجهاز إلى أن عدد السائحين المغادرين بلغ 580 ألف سائح خلال شهر مايو 2017 مقارنة بعدد 716.3 ألف سائح لشهر أبريل 2017 بنسبة انخفاض قدرها %19، مقابل 413 ألف سائح خلال شهر مايو 2016 بنسبة زيادة قدرها %40.5، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر فى عدد السائحين المغادرين بنسبة %30.9، يليها الشرق الأوسط بنسبة %23.9، ثم أوروبا الشرقية بنسبة %21.8، ثم أفريقيا بنسبة %9.2.

وبالمقارنة بشهر مايو 2016 كانت الزيادة فى عدد السائحين المغادرين 167.1 ألف سائح بنسبة %40.5، وكان لأوروبا الشرقية النصيب الأكبر فى هذه الزيادة، يليها أوروبا الغربية ثم أفريقيا.

وأشار الجهاز المركزى إلى أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون بلغ 6 ملايين ليلة خلال شهر مايو 2017 مقارنة بعدد 6.6 مليون ليلة خلال شهر أبريل 2017 بنسبة انخفاض قدرها %9.9 مقابل 2.5 مليون ليلة خلال شهر مايو 2016 بنسبة زيادة قدرها %142.4، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر فى عدد الليالى السياحية بنسبة %30.6، يليها الشرق الأوسط بنسبة %26.5، ثم أوروبا الشرقية بنسبة %18.5، ثم أفريقيا بنسبة %12.1.

وبالمقارنة بشهر مايو 2016 كانت الزيادة فى عدد الليالى السياحية 3.5 مليون ليلة بنسبة 142.4%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر فى هذه الزيادة يليها أوروبا الشرقية ثم الشرق الأوسط.

وأوضح الجهاز أن عدد السائحين الوافين من دول الاتحاد الأوروبى بلغ 203.1 ألف سائح خلال شهر مايو 2017، مقارنة بعدد 270.3 ألف سائح خلال شهر أبريل 2017 بنسبة انخفاض قدرها %24.9 مقابل 117.6 ألف سائح خلال شهر مايو 2016 بنسبة زيادة قدرها %72.7، وكانت ألمانيا أكثر الدول إيفادا بنسبة %37.8، يليها المملكة المتحدة بنسبة %11، ثم التشيك بنسبة %10.1، ثم إيطاليا بنسبة %8.7.

وأضاف الجهاز المركزى أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون من دول الاتحاد الأوروبى بلغ 2.1 مليون ليلة خلال شهر مايو 2017 مقارنة بعدد 2.7 مليون ليلة خلال شهر أبريل 2017 بنسبة انخفاض قدرها %21.2 مقابل 704 آلاف ليلة خلال شهر مايو 2016 بنسبة زيادة قدرها %197.5، وكانت ألمانيا صاحبة النصيب الأكبر فى عدد الليالى السياحية بنسبة %39.6، يليها المملكة المتحدة بنسبة %11.4، ثم إيطاليا بنسبة %9.2 ثم التشيك بنسبة %8.5.





