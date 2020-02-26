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ألمانيا: نحن على شفا تفش لفيروس كورونا

حث شبان وزرا ء الصحة في الولايات الألمانية والمستشفيات وأصحاب العمل على بحث استعدادهم للوباء.
المال - خاص 12:03 ص, الخميس, 27 فبراير 20 12:03 ص, الخميس, 27 فبراير 20

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قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن ألمانيا في على شفا تفش وبائي لفيروس كورونا المستجد بعد ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين ، وفق cnbcarabia

وحث شبان وزرا ء الصحة في الولايات الألمانية والمستشفيات وأصحاب العمل على بحث استعدادهم للوباء.

وأضاف في مؤتمر صحفي “سلاسل العدوى لم تعد قابلة للتتبع جزئيا،  وهذا شيء جديد”.

وتابع: “أعداد كبيرة من الناس خالطوا المرضى وهذا يمثل تغيرا كبيرا بالنسبة للستة عشر مريضا الذين لدينا حتى الآن حيث يمكن إرجاع السلسلة للأصل في الصين”.

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بقلم المال - خاص

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