«ألمانيا لاحظت تحسن المعنويات باستئناف البوندسليجا».. متحدث الحكومة: نميل لاستعادة نشاط الكرة باشتراطات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء وزارة الشباب والرياضة، إن المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة وضعوا قائمة بالإجراءات الاحترازية التي يجب على أندية كرة القدم لاتباعها إذا ما أعيد النشاط، وتم عرضها على الأندية.

وأضاف سعد في مداخلة مع برنامج التاسعة مساء الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى، أن دور الحكومة عبارة عن جزئين، فنحن نمتلك الرؤية الأمنية ولا أعتقد أن هناك أي مشكلة أمنية في عودة النشاط الرياضي.

أوضح أن الجزء الآخر هو الوضع الوبائي، وأيضا لن تكون هناك مشكلة إذا ما تم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، لذا يبقى الأمر في أيدي اتحاد كرة القدم والأندية بالتنسيق مع وزير الرياضة.

وأكد سعد أن عودة النشاط الرياضي يسهم في تحسين الحالة المناعية بشكل عام، وهذا ما لاحظه الألمان عندما أعادوا الدوري “البوندسليجا” بعدما رأوا تحسن الحالة المعنوية والمزاجية للشعب، مما ساهم بشكل ما في تراجع الإصابات، ونحن نميل إلى استعادة النشاط الرياضي ونعمل على نفس الاتجاه المتبع في ألمانيا.

وأشار إلى أن هناك اتجاها لتأجيل إعادة فتح مختلف الأنشطة، لافتا إلى أن إجراءات الفتح مثل إجراءات الإغلاق تتم بشكل تدريجي ومستمدة من الواقع الوبائي في مصر.

وتابع أنه لو كان الوضع في أول أسبوعين في شهر يونيو أفضل حالا على مستوى زيادة الأعداد، ربما كانت الحكومة تكون أكثر سرعة في الفتح، لذلك تم التأجيل لأول يوليو.

وأوضح أن الأغلبية الكاسحة من الحالات المصابة بكورونا ذات أعراض بسيطة جدا، ولكن المشكلة في سرعة الانتشار، لكن القرار الذي ستطبق بشكل فوري هو بدء الحركة من الساعة الرابعة فجرا استجابة لشكاوى موظفي الحكومة وعدد من المزارعين.

يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا المستجد” عقدت اجتماعها، صباح أمس الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.

واستعرضت اللجنة، جهود مواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تقرّر الآتي: