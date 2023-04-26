ألمانيا تُعلن اكتمال مهمة الإجلاء من السودان

أنهت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء على تويتر مهمة إجلاء رعايا الدول الأجنبية من السودان، وأنه جرى نقل أكثر من 700 شخص إلى خارج البلاد بينهم نحو 200 مواطن ألماني.

دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية براً وبحراً وجواً.

وفيما يشكل المطار الرئيسي في الخرطوم مسرحاً لاقتتال عنيف، مع سيطرة قوات الدعم السريع عليه، تجري عمليات إجلاء عدّة عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر الواقع على بعد 850 كيلومتراً من العاصمة.