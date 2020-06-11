ألمانيا توافق مبدئيا على استثناء مصر من قائمة الدول المحظور السفر إليها

كشف الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة، أن وزير الخارجية الألماني وافق من حيث المبدأ على استثناء مصر بموجب اتفاقية مشتركة من قرار تمديد حظر السفر الذي فرضته على 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر اليوم استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران إلى المحافظات الساحيلة الأقل اصابة اعتبارا من يوليو المقبل، ضمن مجموعة قرارات تتضمن الفتح التدريجي والتعايش مع فيروس كورونا وفقا للوضع الصحي.

الموافقة مرهونة بشرطين



واشترطت المانيا للسماح لفك الحظر السفر عن مواطنيها لدولة خارج الاتحاد الأوروبي أن يكون معدل تطورات الاصابات بالفيروس منخفض و أن تكون هذه الوجهة السياحية متوافقة تماما مع الشروط الاحترازية والصحية التى وضعها الجانب الالماني ، وفقا لما كشفه البطوطي . الدكتورسعيد البطوطي

إجتماع للاتحاد الإلماني للسياحة يضع النقاط على الحروف



وقال البطوطي ان الاتحاد الألماني للسياحة ناقش الأسبوع الماضي خلال إجتماع افتراضي مع وزير الخارجية الالمانية اجراءات السفر الفترة المقبلة في حضور رئيس الاتحاد ومنظمي الرحلات وتم التأكيد على امكانية استثناء بعض الدول من حظر السفر بعد استيفاء بعض الاشتراطات المطلوبة من خلال إبرام اتفاقيات فردية مع كل دولة على حده.

استثناء شرم الشيخ والبحر الأحمر



ولفت البطوطي انه طلب خلال حضوره الاجتماع من وزير الخارجية استثناء شرم الشيخ والبحر الأحمر ( الغردقة – مرسي علم ) وما بينهما من قرار الحظر خاصة أن تلك المناطق أراضي سياحية وليست سكنية ووافق من حيث المبدأ .



وقال البطوطي أن رئيس الاتحاد الالماني ساند طلب مصر ، مضيفا أن بعض الدول ايضا طلبت استثنائها من قرار حظر السفر مثل تونس وتركيا خاصة للمناطق السياحية .

وأكد البطوطي ان السفارة المصرية في برلين تجري اتصالات في الوقت الحالي مع وزارة الخارجية الالمانية للاتفاق على اليات الاستثناء مؤكدا أن غالبية الشركات ومنظمي الرحلات متحمسين للعودة لمصر .

مشاروات رسمية

نورا على

ومن جانبه قالت نورا علي رئيس شركة ماسترز ترافل، ورئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، إنها تواصلت مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أمس الأربعاء، بشأن قرار ألمانيا بتمديد حظر السفر إلي خارج نطاق دول الاتحاد الأوروبي حتي 31 أغسطس المقبل.

وأضافت أنه رغم تحذير السفر الذي أطلقته ألمانيا الإ أن هناك بعض البلدان القابلة للنقاش ومنها مصر، مؤكدة أن الوزير يجري تحركات ومباحثات مع الجانب الألماني لكي يُسمح للألمان بالسفر إلي مصر، منوهة بأن هذا الأمر وارد قبل شهر أغسطس المقبل.

حجم السوق الألماني لمصر



قال المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية أن السوق الالماني من أهم الأسواق السياحية لمصر ، حيث كان من المتوقع أن تصل أعداد الوفود لنحو 3 ملايين سائح هذا العام ولولا كورونا ومن المتوقع أن يعاود هذا السوق التعافي خلال سبتمبر أو أكتوبر .

وسجلت السياحة الألمانية الوافدة إلي مصر، نحو 1.7 مليون سائح خلال عام 2018، بارتفاع 42% على عام 2017، الذى وصل فيه عدد الألمان إلى 1.2 مليون سائح، مقارنة بـ، 654 ألف سائح بـ2016 ومليون سائح في 2015

كتب – أحمد عاشور – دعاء محمود