ألمانيا توافق على انطلاق أضخم معرض كتاب في العالم رغم كورونا

قال منظمو معرض فرانكفورت السنوي للكتاب، المعرض الأضخم من نوعه في العالم، إنهم حصلوا على موافقة السلطات في المدينة الألمانية لإطلاق الحدث في موعده المقرر منتصف أكتوبر القادم.

وعادة ما يستقطب هذا الحدث أكثر من 300 ألف زائر.

وتعطي الموافقة على إقامة المعرض إشارة إلى عودة الحياة لطبيعتها نسبيا رغم جائحة فيروس كورونا.

ويعود تاريخ معرض فرانكفورت للكتاب إلى القرن الخامس عشر عندما اخترع الألماني يوهانس جوتنبرج الطباعة الجماعية للكتب في مدينة ماينز القريبة.

وقال المنظمون إنهم تمكنوا من إقناع سلطات المدينة بأن المعرض يمكن أن يمضي قدمًا بعد تحديد الإجراءات الصحية الشاملة لحماية الحضور من العدوى المحتملة.

وسيقام المعرض في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر في أرض المعارض المركزية بفرانكفورت كالمعتاد، وكذلك في مواقع أخرى في المدينة، بالإضافة إلى فعاليات افتراضية للحدث.

وقال المنظمون إنهم يتوقعون زوارا من جميع أنحاء أوروبا ومن مناطق أبعد اعتمادًا على قيود السفر في ذلك الوقت.

وقالوا إنهم سيقدمون مزيدًا من التفاصيل حول برنامج المعرض في نهاية يونيو القادم.

وتأتي الموافقة على إقامة المعرض رغم إلغاء مهرجان أكتوبر الألماني، وهو أكبر مهرجان شعبي عالمي كان مقررا إقامته في ميونيخ خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.