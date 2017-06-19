ألمانيا تنجو من الفخ الأسترالي في كأس القارات

علي المصريافتتح المنتخب الألماني مشواره في كأس القارات بالفوز على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب فيشت الأوليمبي، في ختام منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.وسجل أهداف المانشافت كل من لارس ستيندل في الدقيقة الهامسة، وجوليان دراكسلر

علي المصري

افتتح المنتخب الألماني مشواره في كأس القارات بالفوز على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب فيشت الأوليمبي، في ختام منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

وسجل أهداف المانشافت كل من لارس ستيندل في الدقيقة الهامسة، وجوليان دراكسلر من ضربة جزاء في الدقيقة 45، وليون جوريتسكا في الدقيقة48، فيما أحرز أهداف استراليا الثنائي توم روجيتش في الدقيقة41، وتومي يوريتش في الدقيقة 58.

ويحتل المنتخب الألماني، المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن تشيلي المتصدرة، فيما يتواجد منتخبا أستراليا والكاميرون في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون نقاط.