ألمانيا تكتفي برباعية في المكسيك وتتأهل لنهائي القارات

علي المصري لم يجد المنتخب الألماني صعوبة في تجاوز عقَبة نظيره المكسيكي، وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، في ختام لقاءات الدور قبل النهائي لكأس القارات، ليتأهل لنهائي البطولة المقامة في روسيا، وتختتم يوم الأحد المقبل. سجّل أول هدفين في اللقاء ليون جوريتسكا، في الدقيقتين السادسة والثامنة من بداية

علي المصري

لم يجد المنتخب الألماني صعوبة في تجاوز عقَبة نظيره المكسيكي، وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، في ختام لقاءات الدور قبل النهائي لكأس القارات، ليتأهل لنهائي البطولة المقامة في روسيا، وتختتم يوم الأحد المقبل.





سجّل أول هدفين في اللقاء ليون جوريتسكا، في الدقيقتين السادسة والثامنة من بداية اللقاء، وهي أسرع ثنائية في تاريخ كأس القارات، ليكسر رقم الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا، الذي سجل هدفين لمنتخب بلاده في نسخة 1992، في مرمى كوت ديفوار.

وأضاف تيمو فيرنر الهدف الثالث في الدقيقة 59، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب المكسيكي ماركو فابيان في الدقيقة 89، وبعدها بدقيقتين فقط اختتم أمين يونس أهداف اللقاء بتسجيل الهدف الرابع للمنتخب الألماني.

وبتلك النتيجة تلاقي ألمانيا منتخب تشيلي على لقب البطولة، فيما يلتقي منتخبا البرتغال مع المكسيك، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والميدالية البرونزية.