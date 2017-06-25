ألمانيا تكتفي بثلاثية في الكاميرون

أستراليا تعطل تشيلي وتصطدم بالبرتغالعلي المصري اكتفى منتخب ألمانيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف في شباكه، خلال مواجهته مع منتخب الكاميرون، فيما عطل المنتخب الأسترالي نظيره التشيلي، بالتعادل معه بهدف لكل فريق، في ختام لقاءات الدور الأول من كأس القارات، التي تقام في روسيا، وتستمر حتي الثاني من

أستراليا تعطل تشيلي وتصطدم بالبرتغال



علي المصري

اكتفى منتخب ألمانيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف في شباكه، خلال مواجهته مع منتخب الكاميرون، فيما عطل المنتخب الأسترالي نظيره التشيلي، بالتعادل معه بهدف لكل فريق، في ختام لقاءات الدور الأول من كأس القارات، التي تقام في روسيا، وتستمر حتي الثاني من يونيو المقبل.

بتلك النتائج، تعتلي ألمانيا صدارة المجموعة الثانية، برصيد سبع نقاط، فيما جاءت تشيلي في مركز الوصافة، بعدما رفعت رصيدها للنقطة الخامسة، وحلت استراليا في المركز الثالث بنقطتين، وقبعت الكاميرون في قاع المجموعة بنقطة واحدة.

وستواجهة ألمانيا في الدور نصف النهائي للبطولة، المكسيك، يوم الأربعاء المقبل، فيما ستلعب تشيلي مع البرتغال، في نهائي مبكر للبطولة، يوم الخميس القادم.