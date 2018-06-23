ألمانيا تقتنص فوزاً ثمينا من السويد وتعيد آمالها في الدفاع عن اللقب

علي المصريحافظ منتخب المانيا "حامل اللقب"، عن حظوظه في بلوغ الدور الثاني لكأس العالم "روسيا 2018"، بعدما قلبت تأخرها أمام السويد بهدف، لفوز ثمين بهدفين، ضمن لقاءات الجولو الثانية للمجموعة السادسة من المونديال، والذي أقيم بينهما على ملعب "فيشت الأوليمبي".تقدم المنتخب السويدي، بهدف في الدقيقة

علي المصري

حافظ منتخب المانيا “حامل اللقب”، عن حظوظه في بلوغ الدور الثاني لكأس العالم “روسيا 2018″، بعدما قلبت تأخرها أمام السويد بهدف، لفوز ثمين بهدفين، ضمن لقاءات الجولو الثانية للمجموعة السادسة من المونديال، والذي أقيم بينهما على ملعب “فيشت الأوليمبي”.

تقدم المنتخب السويدي، بهدف في الدقيقة 32، عن طريق أولا تويفونين من هجمة منظمة، حيث استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء، ورفعها من فوق الحارس الألماني مانويل نوير، معلنا عن هدف اللقاء اﻷول.

وأعاد ماركو رويس الأمل لﻷلمان، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 48، من خلال هجمة منظمة بدأها توني كروس ثم مرر الكرة لتيمو فيرنر الذي أوصلها داخل منطقة جزاء السويد، ليسددها ماركو رويس، في المرمى.

وخطف توني كروس الهدف الثاني لمنتخب ألمانيا، في الثواني اﻷخيرة من عمر اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+5، من ضربة حرة، ليمنح اﻷلمان قبلة الحياة في الدفاع عن اللقب.

وشهدت المباراة أشهار حكم اللقاء البولندي سيمون مارسينياك، إخراج الكارت الأحمر لﻷلماني جيروم بواتنج، الذي حصل علي بطاقتين خلال 10 دقائق، اﻷولي في الدقيقة 71، والثانية في الدقيقة 81.

بهذا الفوز يرتفع رصيد ألمانيا إلى ثلاثة نقاط، ويقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف عن السويد التي تراجعت للمركز الثالث، فيما يعتلي المنتخب المكسيكي الصدارة برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل لدور الستة عشر، وودع منتخب كوريا الجنوبية البطولة.

وستقام يوم اﻷربعاء المقبل، لقاءات الجولة الثالثة واﻷخيرة من المجموعة السادسة، حيث ستلعب المكسيك مع السويد، فيما تواجه ألمانيا منتخب كوريا الجنوبية.