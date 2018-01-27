ألمانيا تعلن عن اختفاء 2 مليون يورو في ظروف غامضة

متابعات أعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في ولاية شليسفيغ هولشتاين، أن أكثر من مليوني يورو اختفت من شاحنة نقل أموال في الولاية الواقعة شمالي ألمانيا، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم نقلا عن وسائل إعلام ألمانيةوأوضح المتحدث أن الأموال المختفية تبلغ تحديدا 2.3 مليون يورو، مشيرا إلى بدء الت

متابعات

أعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في ولاية شليسفيغ هولشتاين، أن أكثر من مليوني يورو اختفت من شاحنة نقل أموال في الولاية الواقعة شمالي ألمانيا، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم نقلا عن وسائل إعلام ألمانية

وأوضح المتحدث أن الأموال المختفية تبلغ تحديدا 2.3 مليون يورو، مشيرا إلى بدء التحقيقات في الواقعة.

وكشفت صحيفة “كيلر ناغريشتن” الألمانية المحلية، أن اختفاء المبلغ المذكور اكتشف في ساحة تابعة لشركة أمن قرب كيل عاصمة الولاية.

ولا يزال من غير الواضح تماما كيف اختفت الأموال، كما أنه من غير المعروف بعد الجهة التي استحوذت على المبلغ الضخم.

وحسب الصحيفة فإن الشاحنة كانت قد تحركت، الأربعاء، من مدينة هامبورغ وعلى متنها العديد من الصناديق المملؤة بالأموال، وتابعت أن طاقم الشاحنة توقف للراحة في أحد الأماكن على الطريق السريع 21.

وأفادت الصحيفة المحلية بأن أحد سائقي الشاحنة أصيب بإعياء يوم الاثنين، ما اضطره إلى مغادرة السيارة للراحة، وبعد وصول الشاحنة لكيل وإفراغ الصناديق في وقت لاحق، اكتشف أن جزءا من الشحنة قد اختفى.

هذا وقال كبير ممثلي الادعاء بكيل، إكسل بيلر: “لم يحتجز أحد بعد.. نحاول جمع كل الوقائع”.. “توقفت السيارة أثناء الرحلة”، ولم يدل بتفاصيل عن سبب توقف الشاحنة.

