ألمانيا تعاني نقصا كبيرا في إمدادات الغاز وترفع حالة التأهب إلى مستوى «الإنذار»

أعلن روبرت هابيك وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني، اليوم الخميس، أن بلاده رفعت حالة التأهب وتفعيل المرحلة الثانية من خطتها الطارئة المكونة من 3 مراحل لإمدادات الغاز الطبيعي.

وقال الوزير الألماني للصحفيين، في مؤتمر ببرلين، إن بلاده تعاني من نقص الغاز من الآن فصاعدا، داعيا مواطني بلاده إلى تقليل استخدامهم للوقود كجزء من الجهود الوطنية للتعامل مع الوضع.

وأضاف الوزير أن قرار الحكومة برفع المستوى إلى مرحلة “الإنذار” يأتي بعد التخفيضات التي طرأت على عمليات التسليم الروسية منذ 14 يونيو واستمرار ارتفاع أسعار الغاز في السوق، موضحا أن المرحلة الثالثة والتي تعتبر الأعلى بالمستوى هي مرحلة “الطوارئ”.

ويذكر أن ألمانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي لتزويد منازلها وصناعاتها الثقيلة بالطاقة، لكنها تمكنت من تقليص حصة موسكو من وارداتها إلى 35% من 55% قبل بدء الحرب في أوكرانيا.