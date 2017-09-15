ألمانيا تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن حجازى

سمر السيدأعلنت مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية بربيل كوفلر، في 14 سبتمبر الحالي عن شعورها ببالغ القلق جرّاء الاختفاء القسري وما تبعه من اعتقال تعرَّض له محامي حقوق الإنسان إبراهيم متولي حجازي عن طريق السلطات المصرية.وأضافت: جاء اعتقال

سمر السيد

أعلنت مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية بربيل كوفلر، في 14 سبتمبر الحالي عن شعورها ببالغ القلق جرّاء الاختفاء القسري وما تبعه من اعتقال تعرَّض له محامي حقوق الإنسان إبراهيم متولي حجازي عن طريق السلطات المصرية.

وأضافت: جاء اعتقاله وهو في طريقه للسفر إلى جنيف بدعوة من إحدى لجان الأمم المتحدة ليقوم بتقديم تقرير حول موضوع “الاختفاء القسري في مصر”.

ولفتت إلى أن الاعتقال التعسفي لأشخاص عن طريق أجهزة حكومية دون تقديم معلومات عن مصير أو أماكن احتجاز هؤلاء الأشخاص يحرم هؤلاء المتضررين من حماية القانون.

وأردفت: لا يمكن قبول استهداف السلطات المصرية للأشخاص، الذين يعملون في مصر على احترام حقوق الإنسان الخاصة بأشخاص آخرين، عن طريق الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والمنع من السفر وتجميد الأرصدة وحجب المواقع الإلكترونية والتخويف أو عن طريق أي صورة أخرى من صور القمع لإعاقتهم عن أداء عملهم.

وقالت إن احترام حقوق الإنسان ووجود مجتمع مدني حر من المقومات الرئيسة لتحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار المستدام، وهو في الوقت نفسه أفضل دفاع ضد التشدد والتطرف. وأطالبُ السلطات المصرية بالإفراج عن حجازي وتحقيق الشروط في مصر التي تتيح للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من مكونات المجتمع المدني، القيام دون إعاقة، بواجباتهم المهمة للبلد.