ألمانيا تشارك في الاجتماع التنسيقي حول محور الطاقة ببرنامج «نوَفِّي» غدًا

قالت السفارة الألمانية بالقاهرة إن ممثلين رفيعي المستوى من ألمانيا ومصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وشركاء آخرين، سيناقشون غدا الخميس، الوضع الراهن لمحور الطاقة في البرنامج المصري الخاص “بالربط بين المياه والغذاء والطاقة” وذلك من خلال مؤتمر افتراضي.

أضاف بيان السفارة الألمانية : تعد ألمانيا أحد أهم شركاء مصر في برنامج NWFE ، حيث خصصت ما يزيد عن ٢٦٠ مليون دولار في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ العام الماضي (COP 27) لدعم تنفيذ المساهمات المصرية بشأن تحول الطاقة بالإضافة إلى دعم منصة NWFE .

جدير بالذكر أنه كان واضحاً بالفعل في يونيو الماضي أن إعلان النوايا لم يتوقف عند الخطط النظرية ولكنه الآن يؤتي ثماره عندما قام بنك التنمية الألماني (KfW) بالإنابة عن الوزارة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي مع الوزارات المصرية للتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري بالتوقيع على اتفاقية مبادلة ديون بقيمة ٥٤ مليون يورو.. وبدلا من السداد سيتم الآن استخدام الأموال في مشاريع مختلفة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاتصال، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والسكان.

ومن خلال الاجتماع التنسيقي الحالي يود كل من الاتحاد الأوروبي ومصر والشركاء الآخرون البناء على ذلك وتخطيط وتصميم المزيد من الخطوات الملموسة على طريق مصر نحو مستقبل أخضر مستدام.